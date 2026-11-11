أمير قطر: الدوحة تواصل دورها الفاعل في دعم العمل المناخي العالمي وتعزيز التنمية المستدامة

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أن بلاده ستواصل دورها الفاعل في دعم العمل المناخي العالمي، من خلال مبادراتها وإسهاماتها في الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات المناخية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة .

وقال أمير قطر، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، بثته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ (COP31)، الذي عُقد اليوم بمدينة أنطاليا، يمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تداعيات تغير المناخ.

وأضاف أن دولة قطر ستواصل تقديم مبادراتها وإسهاماتها لدعم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المناخية، وتعزيز مسارات العمل المناخي العالمي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.