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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: 13 قطاعًا شاركت في حملة «100 يوم صحة» وقدمت أكثر من 122 نوعًا من الخدمات

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
محمد البدوي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن حملة «100 يوم صحة» شهدت مشاركة 13 قطاعًا مختلفًا من قطاعات الوزارة، في إطار جهود تكامل الخدمات الصحية والوصول بها إلى المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

 الفحوصات الطبية وخدمات الكشف المبكر

وأضاف عبدالغفار، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القطاعات المشاركة قدمت أكثر من 122 نوعًا من الخدمات الصحية، تنوعت بين الرعاية العلاجية والوقائية والتوعوية، فضلًا عن الفحوصات الطبية وخدمات الكشف المبكر والتثقيف الصحي والمتابعة.

 الوصول إلى المواطنين دون الحاجة إلى انتظار 

وأوضح أن الحملة اعتمدت على الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة والقوافل الطبية، بما ساهم في الوصول إلى المواطنين دون الحاجة إلى انتظار توجههم للمستشفيات للحصول على الخدمة.

وأشار إلى أن إجمالي الخدمات المقدمة خلال الحملة بلغ 130 مليونًا و94 ألف خدمة طبية، مؤكدًا أن هذا الجهد جاء نتيجة التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الوزارة.

حسام عبدالغفار الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان

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