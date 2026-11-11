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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزارة الصحة: انتهاء «100 مليون صحة» لا يعني توقف المبادرات الصحية

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
محمود محسن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن انتهاء حملة «100 مليون صحة» لا يعني انتهاء مبادرات الصحة العامة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرات الصحية بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن وزارة الصحة قدمت خدماتها من خلال الفرق الطبية والفرق المتنقلة، وبمشاركة 13 قطاعًا من قطاعات الوزارة المختلفة، حيث شملت الخدمات الفحوصات الطبية والمتابعة الصحية والتثقيف والتوعية.

وأشار إلى أن ما تحقق من نتائج جاء ثمرة التكامل والتنسيق بين مختلف قطاعات وزارة الصحة، إلى جانب تكثيف جهود الرعاية الطبية والتوعية الصحية، والتوسع في الكشف المبكر والفحوصات الطبية، بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

توفير الخدمات الطبية

وتابع أن المبادرات الصحية نجحت، على مدار سنوات عملها، في تقديم أكثر من 303.5 مليون خدمة طبية للمواطنين، من خلال 3527 وحدة فحص، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الصحة العامة وتوفير الخدمات الطبية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وزارة الصحة حسام عبد الغفار حملة «100 مليون صحة المبادرات الصحي محافظات الجمهورية

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