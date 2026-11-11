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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رغم شائعات مرضها.. سميرة أحمد في ظهور نادر على ريد كاربت القاهرة السينمائي

رغم شائعات مرضها.. سميرة احمد في ظهور نادر على ريد كاربت القاهرة السينمائي
رغم شائعات مرضها.. سميرة احمد في ظهور نادر على ريد كاربت القاهرة السينمائي
أوركيد سامي

حرصت الفنانة  القديرة سميرة أحمد علي حضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال حفل الافتتاح بعد شائعات مرضها لتؤكد حبها للفن.

ويذكر أن انطلقت منذ قليل، فعاليات السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان حسين فهمي، وسط توافد عدد من نجوم الفن وصناع السينما.

وشهدت السجادة الحمراء حضور الفنانين عبير صبري وإياد نصار وهبة مجدي وهاجر الشرنوبي، إلى جانب المخرج خالد يوسف والفنانة بسمة وداليا البحيري، عبير صبري ، كريم محمود عبد العزيز، عماد زيادة ، ظافر العابدين، وحسين فهمي وعايدة رياض وأروى جودة وبوسي شلبي وبسام رجب وعمر عابد ومحمود قابيل ، صدقي صخر، أسر ياسين، لقاء الخميسي، كريم قاسم ، ريم عامر، لينا صوفيا، جاسيكا حسام الدين، يسرا ، ليلي علوي، الهام شاهين، محمد سلام و عدد كبير من النجوم


ويُعرض خلال حفل الافتتاح الفيلم الأمريكي «أنا أؤدي روكي» للمخرج بيتر فاريلي، الحاصل على جائزتي أوسكار، وذلك ضمن برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة.

ويرصد الفيلم الرحلة التي خاضها النجم سيلفستر ستالون لتقديم شخصية «روكي بالبوا» الشهيرة، كاشفًا جانبًا من كواليس صناعة العمل الذي أصبح علامة بارزة في تاريخ السينما الأمريكية.


وتشهد الدورة السابعة والأربعون مشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة، ضمن مجموعة متنوعة من المسابقات والبرامج، تشمل الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، فضلًا عن العروض الخاصة والأعمال الكلاسيكية التي جرى ترميمها.

وعلى صعيد الأنشطة المهنية، تقام فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما» خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، وتتضمن محاضرات ولقاءات حوارية وورش عمل وجلسات نقاشية بمشاركة مجموعة من الخبراء وصناع السينما من مصر ومختلف دول العالم.


كما يتضمن البرنامج ملتقى القاهرة السينمائي وسوق القاهرة السينمائي، ومسابقة «الجيل الجديد»، إلى جانب مبادرة «من الكتاب إلى الشاشة» التي تنطلق للمرة الأولى هذا العام، بهدف اكتشاف المواهب ودعم المشروعات السينمائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين العاملين في الصناعة.

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