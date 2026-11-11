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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النجم البرازيلي رونالدينيو يعود للملاعب الأحد المقبل بإيطاليا

النجم البرازيلي رونالدينيو
النجم البرازيلي رونالدينيو
أ ش أ

يعود النجم البرازيلي "رونالدينيو" إلى الملاعب في عمر 46 عامًا؛ حيث يخوض أول مباراة له مع فريق رافينا يوم الأحد المقبل ضد "فورلي" في ديربي دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم.

وأعلن النادي الإيطالي أن النجم البرازيلي سيرتدي قميص رافينا في المباراة ضد فورلي.

ومن المحتمل أن يشارك في بعض الحصص التدريبية قبل الديربي.

ويحتل رافينا صدارة المجموعة الثانية من دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، ويسعى لمواصلة سعيه نحو الصعود، وتعد مباراة فورلي من أكثر مباريات الديربي ترقبا.

وتسبب في زيادة سريعة في الطلب على التذاكر، حيث نفدت تذاكر العديد من الأقسام ، ووصلت أسعار التذاكر إلى 150 يورو.

وتم التخطيط أيضا لإنشاء منصة مؤقتة مخصصة لرونالدينيو، أطلق عليها اسم R10 .

د النجم البرازيلي رونالدينيو النادي الإيطالي دوري الدرجة الثالثة الإيطالي

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