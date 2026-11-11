كيف يتحقق الشبع الروحي والعقلي في الخدمة؟.. البابا تواضروس: من خلال «إنجيل البركة»

أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كيف يمكن للخادم أن يحقق الشبع الحقيقي للمخدومين، وذلك خلال عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء، التي تناول فيها «قانون الإشباع»، ضمن سلسلة «قوانين روحية للحياة».

واستعرض قداسته معجزة إشباع الخمسة آلاف رجل، المعروفة في الكنيسة باسم «إنجيل البركة»، موضحًا أن الشبع في الخدمة لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الجسدية، بل يشمل جوانب متعددة في حياة الإنسان.

الشبع الروحي

وأشار البابا إلى خمسة مجالات يتحقق من خلالها الشبع، أولها الروح، من خلال الشركة الحية مع المسيح، مستشهدًا بقول السيد المسيح: «أنا هو خبز الحياة. من يقبل إليَّ فلا يجوع».

وثانيها العقل، من خلال نشر التعليم السليم والاعتماد على الكتاب المقدس، مؤكدًا أهمية المعرفة في حياة أبناء الكنيسة، وثالثها القلب، من خلال أبوة الأب الكاهن واحتواء المخدومين ورعايتهم.

أما المجال الرابع فهو الجسد، من خلال الرحمة والتحنن وتلبية الاحتياجات الإنسانية، والخامس هو الانتماء، من خلال ترسيخ شعور كل فرد بأنه عضو في جسد المسيح، مستشهدًا بقول الكتاب المقدس: «أما أنتم فجسد المسيح، وأعضاؤه أفرادًا» (1كو 12: 27).

وأكد قداسة البابا أن نجاح الخدمة يرتبط بقدرتها على إشباع الإنسان في مختلف جوانب حياته، والوصول إلى الجميع دون استثناء.

