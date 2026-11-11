قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة شعبان: 114 ألف طن صادرات زراعية مصرية إلى تونس خلال العام الماضي
أحمد موسى: إدراج كيانات الإخوان بقوائم الإرهاب تأخر منذ 2016
النجم البرازيلي رونالدينيو يعود للملاعب الأحد المقبل بإيطاليا
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح فاروق فلوكس جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في حفل افتتاح دورته الـ47
رغم شائعات مرضها.. سميرة أحمد في ظهور نادر على ريد كاربت القاهرة السينمائي
المفوضية الأوروبية تستضيف غدًا مؤتمرًا في وارسو لدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها
ترامب: عائدات النفط الفنزويلي ستصل إلى مئات المليارات قريبا.. واستعدنا تكلفة عملياتنا
هبة مجدي في أول ظهور لها بعد رحلة العلاج: «الحمد لله إني قادرة أقف»
أحمد موسى: الإخوان لا يدافعون عن الإسلام بل عن التنظيم
بولندا: البنتاجون يدعم إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة بالبلاد
وزير التجارة والصناعة الهندي يزور مصر على رأس وفد يضم ممثلي 150 شركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
كيف يتحقق الشبع الروحي والعقلي في الخدمة؟.. البابا تواضروس: من خلال «إنجيل البركة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«معيط»: تغيّر سعر الصرف رفع قيمة الدّين بنحو 3 تريليونات جنيه دون اقتراض جديد

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي، عن أسباب الزيادة الكبيرة في أعباء الدين العام بمصر، موضحًا أن ارتفاع قيمة الدين بالجنيه لا يعني بالضرورة حصول الدولة على قروض جديدة، إذ ساهم تغير سعر الصرف وإعادة تقييم الالتزامات القائمة في تضخم الرقم المعلن.

وقال «معيط»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة النهار، إن إجمالي الدين الخارجي لمصر يقدّر بنحو 165 إلى 166 مليار دولار، بينما تتراوح حصة الموازنة العامة منه بين 80 و82 مليار دولار.

وأوضح أن سعر الدولار ارتفع من نحو 15.5 جنيه في مارس 2022 إلى قرابة 50 جنيهًا، وهو ما أدى إلى زيادة القيمة المحسوبة للدين بالجنيه، رغم ثبات أصل الالتزامات المقومة بالدولار.

وضرب مثالًا بتأثير سعر الصرف على المديونية، موضحًا أن كل زيادة قدرها جنيه واحد في سعر الدولار تضيف نحو 82 مليار جنيه إلى القيمة المحلية للدّين الخارجي التابع للموازنة، نظرًا لأن حجمه يبلغ نحو 82 مليار دولار.

وأضاف أن انتقال سعر الدولار من 15.5 جنيه إلى نحو 50 جنيهًا تسبّب في زيادة تقييم الدين بما يقارب 3 تريليونات جنيه، مؤكدًا أن هذه الزيادة لم تنتج عن اقتراض جديد، وإنما عن إعادة احتساب قيمة الالتزامات القائمة بالعملة المحلية، وهو إجراء يتم عند إقفال الحسابات في نهاية يونيو، وكذلك بنهاية كل ربع سنة.

ارتفاع الفائدة يضاعف تكلفة الدين

وأشار «معيط» إلى أن تغير سعر الصرف ليس العامل الوحيد وراء ارتفاع أعباء الدين، إذ ساهمت موجة التضخم العالمية والمحلية في دفع أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة، ما زاد تكلفة الاقتراض سواء من السوق المحلية أو من الخارج.

وأوضح أن أسعار الفائدة المحلية ارتفعت من مستويات كانت تدور حول 12% إلى نحو 30%، بينما زادت تكلفة الاقتراض بالدولار من الأسواق العالمية، بعد ما كانت مصر تحصل على تمويلات بفائدة تتراوح بين 4 و5%، لتصل في بعض الحالات إلى نحو 12%، نتيجة اتجاه البنوك المركزية عالميًا إلى رفع الفائدة لمواجهة التضخم.

فوائد الدين تتجاوز تريليوني جنيه

ولفت المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي إلى أن تأثير تغير سعر الصرف وارتفاع الفائدة ظهر بوضوح في مخصصات فوائد الدين بالموازنة العامة، موضحًا أنها كانت تتراوح بين 550 و585 مليار جنيه حتى السنة الأولى من جائحة كورونا.

وأضاف أن تزامن ارتفاع أسعار الفائدة مع تراجع قيمة الجنيه أدى إلى قفزة كبيرة في مدفوعات فوائد الدين، التي ارتفعت من نحو 580 مليار جنيه إلى أكثر من تريليوني جنيه، ما زاد الضغوط على الموازنة العامة وفرض أعباء إضافية على موارد الدولة.

الدكتور محمد معيط صندوق النقد الدولي الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

جولة وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يحضر طابور الصباح بمدرسة بنات بالجيزة ويستمع للإذاعة المدرسية

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

ترشيحاتنا

رونالدو

كريستيانو رونالدو يفاجئ جماهيره بعد اعتزاله دولياً:المزيد قادم

كأس مصر

42 حالة سلبية في كأس مصر.. تفاصيل اجتماع لجنة الحكام ومقترحات لتطوير المنظومة

دى لافوينتي

دي لا فوينتي يكشف تفاصيل إصابة لامين يامال ويدافع عنه قبل مواجهة التشيك

بالصور

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد.. لا تتجاهلها

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

أدّى لابنه عربية BMW هدية نجاح في المدرسة.. رجل أعمال يشعل السوشيال ميديا

عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد