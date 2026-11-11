«التخطيط السليم لحياة مستقرة».. ندوة بإعلام الوادي الجديد

نظمت إدارة إعلام الوادي الجديد ندوة تثقيفية بعنوان «التخطيط السليم لحياة مستقرة»، بكلية التربية، بحضور د. نجوى أحمد واعر، عميد الكلية، ود. محمد حسن عمران، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلاب الكلية.

واستهلت الإعلامية دعاء سعد، بإدارة إعلام الوادي الجديد، فعاليات الندوة بكلمة افتتاحية أكدت خلالها دور قطاع الإعلام الداخلي في طرح ومناقشة قضايا تنمية الأسرة وبناء الإنسان، وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا التي تمس حياة المواطنين، مشيرة إلى أهمية التخطيط السليم للحياة الزوجية باعتباره خطوة أساسية لبناء أسرة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة المختلفة.

الطلاق.. مؤشرات وأسباب وسبل المواجهة

وتناول د. محمد حسن عمران ظاهرة الطلاق باعتبارها إحدى القضايا المجتمعية التي تستدعي تضافر الجهود التوعوية والمؤسسية، مستعرضًا إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي سجلت 222 ألفًا و36 حالة طلاق عام 2020، مقابل 254 ألفًا و777 حالة عام 2021، بزيادة بلغت 14.7%، بما يعكس أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى حماية كيان الأسرة وتعزيز استقرارها.

كما ناقش أبرز العوامل المؤدية إلى الطلاق، ومنها ضعف الحوار والتفاهم بين الزوجين، وغياب الوعي بطبيعة المسؤوليات الزوجية، والتدخلات الخارجية، والخلافات الاقتصادية والاجتماعية، وعدم القدرة على إدارة الخلافات بصورة سليمة.

واستعرض جهود الدولة في مواجهة الظاهرة من خلال البرامج والمبادرات التوعوية، وفي مقدمتها برنامج «مودة»، الذي يستهدف تأهيل الشباب المقبلين على الزواج، وتنمية مهارات التواصل والحوار وإدارة الخلافات، وتعريفهم بأسس الحياة الزوجية السليمة، وتعزيز الوعي بالمسؤوليات والحقوق والواجبات الأسرية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، بما يدعم بناء أسر أكثر استقرارًا وتماسكًا.

التخطيط الشخصي والعلاقات الزوجية

وفي سياق متصل، استعرضت د. نجوى أحمد واعر تجربتها الشخصية في تخطيط حياتها، والنموذج الذي اتبعته في تنظيم أولوياتها وتحقيق أهدافها، مقدمة تجربة واقعية تعكس أهمية وضوح الرؤية وحسن التخطيط في إدارة الحياة.

كما تناولت طبيعة العلاقة بين الزوجين، مؤكدة أن التفاهم والصراحة والصدق تمثل ركائز أساسية لنجاح العلاقات الزوجية واستقرار الأسرة، وأن الحوار المتبادل والثقة والاحترام تسهم في تجاوز الخلافات وبناء علاقة قائمة على المشاركة والمسؤولية.

مخرجات وتوصيات الندوة

وفي إطار تحويل المناقشات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، أوصت د. نجوى أحمد واعر بإنشاء موقع إلكتروني خاص بالكلية، يتولى قسم علم النفس الإشراف عليه، ليكون منصة تفاعلية تتيح للطلاب طرح مشكلاتهم ومناقشتها والحصول على الدعم والإرشاد النفسي والتربوي، مع الحفاظ الكامل على سرية بياناتهم وعدم الإفصاح عن أسمائهم أو هوياتهم، بما يعزز الثقة ويشجع الطلاب على التعبير عن مشكلاتهم وطلب المساندة.

وأكدت الندوة أن التخطيط السليم لا يقتصر على تنظيم الموارد والاحتياجات، بل يمتد ليشمل بناء علاقات أسرية صحية، وترسيخ قيم التفاهم والمسؤولية، وتوفير بيئة جامعية داعمة للطلاب نفسيًا واجتماعيًا، بما يسهم في بناء الإنسان وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

يأتي ذلك برعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وتوجيهات اللواء أ.ح.د. تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي

وفي إطار الدور التوعوي الذي تضطلع به الهيئة العامة للاستعلامات من خلال قطاع الإعلام الداخلي

اعدت وادارت اللقاء : دعاء سعد رزق الاعلامية بادارة اعلام الوادى الجديد تحت اشراف ازهار عبد العزيز محمد مدير عام اعلام وسط الصعيد