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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

استعيدي جمالك .. 6 وصفات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
اسماء محمد

 تحلم كل امرأة بالحصول على البشرة الصافية الخالية من العيوب، وغالباً ما تتسبب أشعة الشمس المباشرة، والإرهاق، وضغوط. 

وعلى الرغم من لجوء البعض إلى المنتجات الكيميائية الجاهزة للحصول على نتائج سريعة، إلا أن لها أثاراً جانبية ضارة على المدى الطويل.

ووفقا لما أورده موقع Boldsky اليك أهم العلاجات المنزلية الطبيعية الآمنة لتفتيح البشرة وإعادة الحيوية لها:


 
​مزيج الحليب والعسل وعصير الليمون

 

يُعد الحليب مصدراً غنياً بحمض اللاكتيك (Lactic Acid) الذي يساعد بفعالية على إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد الأنسجة، بينما يعمل العسل كمرطب طبيعي يحافظ على رطوبة الجلد ونعومته أما الليمون فيعتبر مبيضاً طبيعياً يقلل من ظهور البقع الداكنة.
 
​طريقة الاستخدام: تُمزج ملعقة كبيرة من الحليب مع ملعقة صغيرة من العسل وبضع قطرات من عصير الليمون الطازج ويُطبق المزيج على الوجه والعنق لمدة 20 دقيقة، ثم يُغسل بالماء الفاتر.


 
​ معجون الحمص بماء ورد


يُعتبر دقيق الحمص من المكونات التقليدية الشهيرة في آسيا لتنظيف المسام العميق وإزالة الزيوت الزائدة والشوائب، مما يساهم في توحيد لون البشرة وزيادة صفائها ونضارتها.
 
​طريقة الاستخدام: تُخلط ملعقتان كبيرتان من دقيق الحمص مع كمية مناسبة من ماء الورد للحصول على عجينة متماسكة وتُمطى العجينة على الوجه وتترك لمدة 30 دقيقة حتى تجف تماماً، ثم تغسل بالماء العادي.


​ماسك الزبادي الطبيعي 

 

يحتوي الزبادي على نسبة عالية من الأحماض الطبيعية التي تعمل عمل المُبيض اللطيف للبشرة، إضافة إلى محتواه من الفيتامينات التي تحارب علامات التقدم في السن وتخفف من التصبغات الداكنة.
 
​طريقة الاستخدام: تُوضع طبقة متساوية من الزبادي الطازج على بشرة نظيفة، وتترك لمدة 20 دقيقة قبل غسلها بالماء الفاتر و يمكن إضافة بضع قطرات من العسل أو الليمون لمضاعفة الفائدة.
 
 

عصير البطاطس الطبيعي لتفتيح البقع

 

تحتوي البطاطس على إنزيمات طبيعية ومستويات مرتفعة من فيتامين (C) ومضادات الأكسدة التي تعمل كمُفتّح طبيعي ومخفف للتصبغات والهالات السوداء من دون الإضرار بنسيج الجلد.
 
​طريقة الاستخدام: يُستخلص عصير البطاطس الطازج أو تُفرك شرائح البطاطس مباشرة على الأماكن المراد تفتيحها، ويترك العصير على الجلد لمدة 20 دقيقة ثم يُشطف بماء فاتر.
 


جل الصبار المهدئ والمرطب

 

يُعرف جل الصبار بقدرته الفائقة على ترطيب البشرة بعمق، وإزالة الندبات والآثار القديمة، ومنح البشرة إشراقة طبيعية وملمساً ناعماً ومخملياً.
 
​طريقة الاستخدام: يُوضع جل الصبار النقي على الوجه والعنق ويترك لمدة 30 دقيقة يومياً للحصول على أفضل نتائج ملحوظة في توحيد لون البشرة.
 


​التقشير المنتظم والسكر الطبيعي

 

يُعتبر تقشير البشرة خطوة محورية لإزالة الطبقات السطحية الميتة التي تسبب مظهر البشرة الباهت.
 
​طريقة الاستخدام: يُخلط القليل من السكر الخشن مع زيت الزيتون وبضع قطرات من عصير الليمون، ويُدلك به الوجه بلطف بحركات دائرية لمدة دقائق معدودة لتنشيط الدورة الدموية وإظهار خلايا الجلد الجديدة والمشرقة.
 
​هذا الفيديو مفيد جداً للتعرف على المزيد من الطرق الطبيعية والعناية المنزلية المتكاملة للحصول على بشرة نضرة ومشرقة.
 

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