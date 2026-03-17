الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

3 وصفات جديدة .. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
اسماء محمد

تبحث الكثير من النساء والفتيات عن وصفات تفتيح البشرة قبيل الاحتفال بعيد الفطر المبارك وارتداء الملابس الجديدة وذلك لاستقبال هذه المناسبة بأفضل إطلالة.

ووفقا لما جاء في موقع netmeds نكشف لكم وصفات تجميل منزلية لتفتيح لون البشرة:

ماسك الحليب والموز

مكونات:

ملعقة صغيرة من الحليب

ملعقتان صغيرتان من الموز الناضج المهروس

ملعقة صغيرة من العسل العادي

طريقة:

امزج الحليب والموز الناضج المهروس والعسل.

ضعيه كطبقة رقيقة على الوجه، واتركيه ليجف لمدة 15 دقيقة.

اغسل بالماء العادي ولا تستخدم الصابون.

فوائده

يُعدّ الموز غنياً بفيتامين أ والبوتاسيوم اللذين يُساعدان في ترميم البشرة، بينما تُزيل كميات جيدة من حمض اللاكتيك الموجود في الحليب اسمرار البشرة وحروق الشمس، كما يُرطّب البشرة الجافة. أما العسل ، بفضل غناه بمضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للبكتيريا والمطهرة، فيُساعد على تنظيف المسام المسدودة، ويمنح البشرة نضارةً وإشراقاً.

ماسك الكركم ودقيق الحمص

مكونات:

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم كاستوري

نصف ملعقة صغيرة من دقيق الحمص

ملعقة صغيرة واحدة من اللبن الرائب أو الحليب العادي

نصف ملعقة صغيرة من العسل

طريقة:

امزج الكركم ودقيق الحمص واللبن الرائب والعسل حتى يصبح معجوناً.

ضعيه على الوجه واتركيه حتى يجف

اغسله بالماء العادي ولا تستخدم الصابون.

فوائده

هذا قناع وجه تقليدي مجرب وفعال لجميع أنواع البشرة فالكركم غني بمضادات الأكسدة، ويساعد على تقليل التهابات الجلد كما أن الكركمين الموجود فيه يقلل من التصبغات، ويساعد الاستخدام المنتظم لهذا القناع على تفتيح البقع الداكنة. يحتوي الزبادي على نسبة عالية من حمض اللاكتيك الذي يحسن لون البشرة، بينما يحتوي دقيق الحمص على نسبة عالية من الزنك الذي يساعد في مكافحة التهابات الجلد.

ماسك ماء الورد والريحان

مكونات:

باقة من أوراق الريحان (التولسي) الطازجة

ملعقة صغيرة من ماء الورد

طريقة:

اصنعي عجينة من أوراق الريحان باستخدام كمية قليلة جداً من الماء.

أضيفي ماء الورد واتركيه لمدة 10 دقائق.

اتركي معجون الريحان يمتص ماء الورد ثم ضعيه كقناع للوجه

اتركه يجف ثم اغسله بالماء العادي

فوائده

تُعرف أوراق الريحان بخصائصها المُبرّدة الممتازة وبفضل خصائصها المضادة للفطريات، يمنع هذا المعجون التهابات الجلد ، ويُهدئ حروق الشمس، ويُعيد للبشرة نضارتها الطبيعية أما ماء الورد، فهو مُكوّن رائع يُضفي على البشرة لونًا أفتح، ويُساعد على التخلص من الحكة.

