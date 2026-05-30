صافرات الإنذار تدوي.. إطلاق مقذوفات من لبنان تجاه إسرائيل

اعلن جيش الاحتلال، إطلاق مقذوفات من لبنان تجاه إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض عدة صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه مناطق في شمال إسرائيل.



وفعّل كذلك الجيش الإسرائيلي الإنذارات في عدة مناطق شمالي إسرائيل.

فيما سقط صاروخ في منطقة كريات شمونة دون إصابات

كما أشارت تقارير إعلامية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر منازل في بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم ؛ أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجهيزات فنية للاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان بمسيرة إنقضاضية وكذا إستهداف منصة القبة الحديدية في موقع رأس الناقورة بمسيرة إنقضاضية أخرى .