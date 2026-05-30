مفاوضات سابقة وموقف غير محسوم.. هل يرتدي فيستون مايلي قميص الأهلي؟

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عبر قناته على “يوتيوب” أن الكونغولي فيستون مايلي، مهاجم نادي بيراميدز، كان ضمن الأسماء المطروحة داخل النادي الأهلي خلال فترة سابقة، مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى رغبة بالفعل في ارتداء القميص الأحمر.

وأوضح شوقي أن وكيل اللاعب تواصل أكثر من مرة مع بعض مسؤولي النادي الأهلي لبحث إمكانية انتقاله، إلا أن الملف لم يكتمل في ذلك الوقت.

وأضاف أن إدارة الأهلي قررت تجميد المفاوضات، بسبب رغبة الكابتن سيد عبد الحفيظ – وفقًا لما ذكره – في التعاقد مع مهاجم أجنبي أصغر سنًا، على أن يمتلك نفس القدرات أو يكون أقوى من الناحية الفنية.

وأكد أن موقف التعاقد لم يشهد أي توقيع رسمي أو اتفاق مالي حتى الآن، رغم وجود اسم اللاعب ضمن الترشيحات المطروحة.

واختتم بأن ملف فيستون مايلي ما زال مفتوحًا داخل الأهلي بشكل غير نهائي، وقد يتم إعادة دراسته مجددًا خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا لم يتمكن النادي من التعاقد مع المهاجم الأجنبي بالمواصفات المطلوبة.