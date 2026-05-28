قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقبلة عفوية.. شمس البارودي تثير الجدل بعد نشر صورة نادرة مع حسن يوسف
أبو ريدة يتبادل الدروع التذكارية مع رئيسة بعثة منتخب روسيا
سلام يطالب بالانسحاب الإسرائيلي وبسط سيادة لبنان على كل أراضيه
حضور مميز في مقصورة إستاد القاهرة لمتابعة ودية مصر وروسيا
وكالة تسنيم: لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
ينطلق في هذا الموعد.. التعليم العالي تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026/2027
سامسونج في خطر.. شاومي تطور ميزة لمنع التجسس على الشاشة
3 تغييرات وشوط أول سلبي بين مصر وروسيا
طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟
تركي آل الشيخ يحتفل بإيرادات 7Dogs القياسية: الحمدلله
عدسة صدى البلد ترصد لحظة وصول وزيرة الثقافة إلى مسرح البالون لحضور «غرام في الكرنك» في ثاني أيام عيد الأضحى
حسرة وبكاء لاعبي منتخب مصر بعد خسارة المنافسة على أمم أفريقيا للناشئين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة بشأن استخراج الذهب من الهواتف والأجهزة القديمة.. ما القصة؟

استخراج الذهب
استخراج الذهب
أحمد أيمن

كشفت تقارير دولية حديثة عن مفاجأة مثيرة تتعلق بالهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية القديمة، بعدما أظهرت بيانات صادرة عن الأمم المتحدة أن طنًا واحدًا من هذه الأجهزة قد يحتوي على كميات من الذهب تفوق ما يوجد في طن من خامات المناجم التقليدية بما يصل إلى 800 مرة، وهو ما يسلط الضوء على الثروة الضخمة المخبأة داخل النفايات الإلكترونية حول العالم.

ويعتمد هذا التوجه على ما يُعرف بـ«التعدين الحضري»، وهو مفهوم حديث يقوم على استخراج المعادن الثمينة من الأجهزة الإلكترونية المستعملة بدلًا من الاعتماد الكامل على المناجم الطبيعية. 

استخراج الذهب من الهواتف 

تشمل هذه الأجهزة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والكابلات ولوحات الدوائر الإلكترونية، التي تحتوي على نسب مرتفعة من الذهب والفضة والنحاس والمعادن النادرة.

وتشير التقديرات إلى أن بعض مكونات الإلكترونيات، خاصة لوحات الدوائر، تحتوي على تركيزات عالية للغاية من المعادن النفيسة، ما يجعلها أشبه بمناجم صغيرة عالية الجودة. 

ولذلك تتوسع العديد من الدول والشركات في الاستثمار بمجال إعادة تدوير الإلكترونيات بهدف الاستفادة الاقتصادية وتقليل الأضرار البيئية الناتجة عن التعدين التقليدي.

كيف يتم التعدين الحضري؟

تبدأ عملية التعدين الحضري بجمع الأجهزة الإلكترونية القديمة، ثم تفكيكها وإزالة البطاريات والأجزاء البلاستيكية منها، قبل طحن المكونات المعدنية واستخدام تقنيات متطورة لفصل المعادن واستخلاصها. 

وبعد ذلك تمر المعادن بعمليات كيميائية دقيقة لتنقيتها وتحويلها إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام الصناعي أو تصنيع السبائك والمجوهرات.

كما بدأت شركات عالمية متخصصة في المجوهرات باستخدام الذهب والفضة المعاد تدويرهما من الهواتف القديمة لإنتاج ما يُعرف بـ«المجوهرات المستدامة»، في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا إلى إعادة توظيف هذه المعادن داخل أجهزتها الجديدة لتقليل الاعتماد على التعدين التقليدي.

ما أهمية التعدين الحضري؟

يُعد مشروع أولمبياد طوكيو 2020 أحد أبرز الأمثلة العالمية على نجاح هذا التوجه، بعدما أطلقت اليابان حملة قومية لجمع الأجهزة الإلكترونية القديمة من المواطنين. 

ونجحت الحملة في جمع ما يقرب من 79 ألف طن من المخلفات الإلكترونية، بينها أكثر من 6 ملايين هاتف محمول، ما أتاح استخراج كميات من الذهب والفضة والبرونز استُخدمت بالكامل في تصنيع نحو 5 آلاف ميدالية أولمبية وبارالمبية.

ويرى خبراء أن التعدين الحضري يمثل مستقبلًا واعدًا للاقتصاد الأخضر، خاصة مع تزايد حجم النفايات الإلكترونية عالميًا، والذي تجاوز 60 مليون طن سنويًا، في حين لا يُعاد تدوير سوى نسبة محدودة منها. 

ويؤكد المختصون أن تطوير أنظمة جمع وإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية قد يحول هذه المخلفات إلى مورد اقتصادي ضخم يدر مليارات الدولارات ويحافظ في الوقت نفسه على البيئة والموارد الطبيعية.

الذهب استخراج الذهب من الهواتف استخراج الذهب من الأجهزة ذهب الهواتف القديمة التعدين الحضري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

محمد صلاح

ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية

مهتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي

شعارر الزمالك والإسماعيلي

نوستاليجا.. الزمالك يتوج بطلا لـ الكأس للمرة الـ 19 في تاريخه

جانب من المضبوطات

مصرع 4 عناصر جنائية وضبط 1.2 طن مخدرات بـ 150 مليون جنيه

وزير التربية والتعليم

إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد 23 يوم ..وصدى البلد ينشر الجداول

سعر الذهب

فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

حمزة عبدالكريم

سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير

ترشيحاتنا

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

بالصور

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى

10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

كله بهاريز.. طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن

العكاوى
العكاوى
العكاوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد