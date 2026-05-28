صدمة في إسرائيل بعد كشف شبكة سرية لاستغلال الأطفال عبر الإنترنت

أثارت قضية جديدة تتعلق بجرائم استغلال الأطفال صدمة واسعة داخل المجتمع الإسرائيلي، بعدما كشفت الشرطة عن شبكة سرية عبر الإنترنت تضم مجموعات مغلقة على تطبيقات التواصل، تورط فيها عدد من الأشخاص في ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق أطفال.

وتسببت تفاصيل القضية في حالة من الغضب والجدل، خاصة بعد الإعلان عن تورط شخصيات تتمتع بمكانة اجتماعية ومهنية بارزة، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول حجم الظاهرة وآليات الرقابة على الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالأطفال.

شبكة مغلقة عبر تطبيقات التواصل

قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي سيد خميس إن الشرطة الإسرائيلية توصلت إلى شبكة سرية كانت تنشط عبر تطبيقات مثل “واتساب” و”تليجرام”، إلى جانب أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة، حيث استخدمت هذه المنصات في تبادل مواد مرتبطة بجرائم استغلال الأطفال.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة اكسترا نيوز،أن التحقيقات كشفت عن وجود مجموعات مغلقة ضمت عددًا من الآباء والمتورطين، الذين قاموا بتوثيق ونشر مقاطع مصورة تتعلق بهذه الجرائم، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للصدمة داخل إسرائيل خلال الفترة الأخيرة.

159 مقطع فيديو يوثق الجرائم

وأشار سيد خميس إلى أن التحقيقات الأولية أسفرت عن العثور على 159 مقطع فيديو مصور، توثق وقائع الاعتداء والاستغلال، موضحًا أن بعض الضحايا كانوا أطفالًا دون سن العاشرة، بينما لم يتجاوز أكبرهم الرابعة عشرة من العمر.

وأكد أن هذه الوقائع لا ترتبط بتحقيق مكاسب مالية أو شبكات اتجار منظمة فقط، بل تعكس وجود اضطرابات نفسية وسلوكيات إجرامية خطيرة، ترتبط بما يُعرف بمرض “البيدوفيليا”، وهو الميل الجنسي تجاه الأطفال.

وأضاف أن حجم المواد المصورة التي تم ضبطها تسبب في حالة من الصدمة داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، بسبب بشاعة التفاصيل المرتبطة بالقضية.

شخصيات بارزة بين المتورطين

وأوضح الكاتب الصحفي أن الصدمة الأكبر جاءت بعد الكشف عن هوية بعض المتورطين، حيث تبين أن من بينهم ضباطًا في الجيش الإسرائيلي ومديرين تنفيذيين يعملون في شركات تكنولوجيا كبرى، وهي شخصيات كانت تُعتبر ضمن النماذج الاجتماعية الناجحة داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأشار إلى أن تورط هذه الفئات أثار حالة من الغضب الواسع، خاصة أن تلك الشخصيات كانت تتمتع بصورة عامة إيجابية، ما دفع وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى وصف القضية بأنها “فضيحة أخلاقية مدوية”.

وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن مزيد من المتورطين، مع توقعات بتوسيع دائرة الاتهامات خلال الفترة المقبلة.

جدل واسع داخل المجتمع الإسرائيلي

ولفت سيد خميس إلى أن القضية أعادت فتح النقاش داخل إسرائيل حول الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالأطفال، ومستوى الرقابة على التطبيقات الرقمية والمجموعات المغلقة التي تُستخدم في أنشطة غير قانونية.

وأشار إلى أن الرأي العام الإسرائيلي يعيش حالة من الصدمة والاستياء، خاصة مع تكرار الحديث في السنوات الأخيرة عن قضايا تتعلق بالعنف الأسري والانتهاكات الجنسية وجرائم الإنترنت.

وأكد أن القضية تمثل ضربة لصورة إسرائيل التي تحاول تقديم نفسها باعتبارها دولة متقدمة في مجالات التكنولوجيا وحقوق الإنسان، بينما تكشف هذه الوقائع عن أزمات اجتماعية وأخلاقية عميقة داخل المجتمع.

مطالبات بتشديد الرقابة والعقوبات

وفي أعقاب الكشف عن القضية، تصاعدت الدعوات داخل الأوساط السياسية والحقوقية في إسرائيل لتشديد الرقابة على منصات التواصل والتطبيقات المشفرة، إلى جانب المطالبة بتغليظ العقوبات ضد مرتكبي جرائم استغلال الأطفال.

كما دعا ناشطون إلى توفير برامج حماية ودعم نفسي للأطفال الضحايا، مع تعزيز التوعية المجتمعية بخطورة الجرائم الإلكترونية وأساليب الاستغلال عبر الإنترنت.

قضية تهز الرأي العام

وتبقى القضية واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الرأي العام الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة، ليس فقط بسبب طبيعة الجرائم المرتكبة، ولكن أيضًا بسبب هوية المتورطين وحجم الانتهاكات التي كشفت عنها التحقيقات، ما يضع السلطات الإسرائيلية أمام ضغوط متزايدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة مثل هذه الجرائم.