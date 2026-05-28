قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الزراعة": 38 ألف زائر لحدائق الحيوان والأسماك خلال أول يومين من عيد الأضحى
السيطرة على حريق بسنتر في شبرا الخيمة
رغم الطلاق.. بسمة بوسيل تظهر مع تامر حسني في مباراة مصر وروسيا
رامي ربيعة: عودة عبدالمنعم مهمة .. وأفتقد جمهور الأهلي
الطريقة الشرعية لتقسيم الأضحية.. تعرف على آراء الفقهاء
احتراق عدد من خيام النازحين جراء قصف إسرائيلي بغزة
كأس العاصمة الجديدة.. الفنان تامر حسني يحتفي بفوز منتخب مصر في ودية روسيا
مكالمة أمير قطر وترامب.. تأكيد على الحلول الدبلوماسية
ودية مصر وروسيا.. ممر شرفي وميداليات تذكارية لـ طاقم الحكام
نواب البرلمان يشيدون بتحركات الزراعة في العيد: لا تهاون مع التعديات على الأراضي الزراعية
منتخب مصر يفوز على روسيا وديا ويتوج بكأس العاصمة الجديدة استعدادا للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صدمة في إسرائيل بعد كشف شبكة سرية لاستغلال الأطفال عبر الإنترنت

ارشيفيه
ارشيفيه
منار عبد العظيم

أثارت قضية جديدة تتعلق بجرائم استغلال الأطفال صدمة واسعة داخل المجتمع الإسرائيلي، بعدما كشفت الشرطة عن شبكة سرية عبر الإنترنت تضم مجموعات مغلقة على تطبيقات التواصل، تورط فيها عدد من الأشخاص في ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق أطفال. 

وتسببت تفاصيل القضية في حالة من الغضب والجدل، خاصة بعد الإعلان عن تورط شخصيات تتمتع بمكانة اجتماعية ومهنية بارزة، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول حجم الظاهرة وآليات الرقابة على الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالأطفال.

شبكة مغلقة عبر تطبيقات التواصل

قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي سيد خميس إن الشرطة الإسرائيلية توصلت إلى شبكة سرية كانت تنشط عبر تطبيقات مثل “واتساب” و”تليجرام”، إلى جانب أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة، حيث استخدمت هذه المنصات في تبادل مواد مرتبطة بجرائم استغلال الأطفال.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة اكسترا نيوز،أن التحقيقات كشفت عن وجود مجموعات مغلقة ضمت عددًا من الآباء والمتورطين، الذين قاموا بتوثيق ونشر مقاطع مصورة تتعلق بهذه الجرائم، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للصدمة داخل إسرائيل خلال الفترة الأخيرة.

159 مقطع فيديو يوثق الجرائم

وأشار سيد خميس إلى أن التحقيقات الأولية أسفرت عن العثور على 159 مقطع فيديو مصور، توثق وقائع الاعتداء والاستغلال، موضحًا أن بعض الضحايا كانوا أطفالًا دون سن العاشرة، بينما لم يتجاوز أكبرهم الرابعة عشرة من العمر.

وأكد أن هذه الوقائع لا ترتبط بتحقيق مكاسب مالية أو شبكات اتجار منظمة فقط، بل تعكس وجود اضطرابات نفسية وسلوكيات إجرامية خطيرة، ترتبط بما يُعرف بمرض “البيدوفيليا”، وهو الميل الجنسي تجاه الأطفال.

وأضاف أن حجم المواد المصورة التي تم ضبطها تسبب في حالة من الصدمة داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، بسبب بشاعة التفاصيل المرتبطة بالقضية.

شخصيات بارزة بين المتورطين

وأوضح الكاتب الصحفي أن الصدمة الأكبر جاءت بعد الكشف عن هوية بعض المتورطين، حيث تبين أن من بينهم ضباطًا في الجيش الإسرائيلي ومديرين تنفيذيين يعملون في شركات تكنولوجيا كبرى، وهي شخصيات كانت تُعتبر ضمن النماذج الاجتماعية الناجحة داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأشار إلى أن تورط هذه الفئات أثار حالة من الغضب الواسع، خاصة أن تلك الشخصيات كانت تتمتع بصورة عامة إيجابية، ما دفع وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى وصف القضية بأنها “فضيحة أخلاقية مدوية”.

وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن مزيد من المتورطين، مع توقعات بتوسيع دائرة الاتهامات خلال الفترة المقبلة.

جدل واسع داخل المجتمع الإسرائيلي

ولفت سيد خميس إلى أن القضية أعادت فتح النقاش داخل إسرائيل حول الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالأطفال، ومستوى الرقابة على التطبيقات الرقمية والمجموعات المغلقة التي تُستخدم في أنشطة غير قانونية.

وأشار إلى أن الرأي العام الإسرائيلي يعيش حالة من الصدمة والاستياء، خاصة مع تكرار الحديث في السنوات الأخيرة عن قضايا تتعلق بالعنف الأسري والانتهاكات الجنسية وجرائم الإنترنت.

وأكد أن القضية تمثل ضربة لصورة إسرائيل التي تحاول تقديم نفسها باعتبارها دولة متقدمة في مجالات التكنولوجيا وحقوق الإنسان، بينما تكشف هذه الوقائع عن أزمات اجتماعية وأخلاقية عميقة داخل المجتمع.

مطالبات بتشديد الرقابة والعقوبات

وفي أعقاب الكشف عن القضية، تصاعدت الدعوات داخل الأوساط السياسية والحقوقية في إسرائيل لتشديد الرقابة على منصات التواصل والتطبيقات المشفرة، إلى جانب المطالبة بتغليظ العقوبات ضد مرتكبي جرائم استغلال الأطفال.

كما دعا ناشطون إلى توفير برامج حماية ودعم نفسي للأطفال الضحايا، مع تعزيز التوعية المجتمعية بخطورة الجرائم الإلكترونية وأساليب الاستغلال عبر الإنترنت.

قضية تهز الرأي العام

وتبقى القضية واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الرأي العام الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة، ليس فقط بسبب طبيعة الجرائم المرتكبة، ولكن أيضًا بسبب هوية المتورطين وحجم الانتهاكات التي كشفت عنها التحقيقات، ما يضع السلطات الإسرائيلية أمام ضغوط متزايدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة مثل هذه الجرائم.

إسرائيل استغلال الأطفال جرائم استغلال الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

مهتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي

شعارر الزمالك والإسماعيلي

نوستاليجا.. الزمالك يتوج بطلا لـ الكأس للمرة الـ 19 في تاريخه

سعر الذهب

فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

كرم جبر

كرم جبر يهاجم إدارة الزمالك: غرامات الفيفا بسبب “التطنيش” والارتباك

حمزة عبدالكريم

سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير

مجلس إدارة النادي الأهلي

الوطنية لـ الإعلام.. رعاية الأهلى الجديدة.. أرقام تاريخية وأحلام خيالية

الطقس في مصر

حالة الطقس .. سحب رعدية تغطي 3 محافظات وتحذيرات من بعض الظواهر

ترشيحاتنا

المحافظ يتابع مستوى الخدمات بشاطئ بورسعيد والكورنيش ويوجه بتكثيف أعمال النظافة

فعاليات اليوم الثاني لعيد الأضحى في بورسعيد.. 50 ألف جنيه مكافأة لأطقم التمريض

الحاجة ايناس

وفاة حفيدة المجاهد البدوي مسعود القاسمي صاحب العملية الشهيرة ضد الاحتلال الإنجليزي

وكيل وزارة الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع خطة التأمين الطبي خلال عيد الأضحى المبارك

وكيل وزارة الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع خطة التأمين الطبي خلال عيد الأضحى المبارك

بالصور

ولي العهد السعودي يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات بموسم الحج

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

اكسري روتين أكلات العيد .. طريقة عمل فتة الملوخية باللحمة والخل والزبادي والثوم

فتة الملوخية
فتة الملوخية
فتة الملوخية

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى

10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد