نوستاليجا.. الزمالك يتوج بطلا لـ الكأس للمرة الـ 19 في تاريخه

في يوم 28 مايو عام 1999 تغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي نظيره النادي الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتوج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب بطولة كأس مصر للمرة الـ 19 في تاريخه آنذاك.

التعادل الإيجابي سيطر علي مجريات أمور الشوط الأول بين الزمالك والإسماعيلي.

وتقدم محمد صلاح أبو جريشه للدراويش في الدقيقه 24 فيما عادل النتيجة حسام عبد المنعم للفارس الأبيض قبل نهاية الشوط في الدقيقة 39.

أضاف سامي الشيشيني الهدف الثاني لفريق الزمالك في شباك الإسماعيلي في الدقيقه 80 من عمر المباراة.

وأضاف طارق السعيد الهدف الثالث لصالح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وعقب إنتهاء المباراة دخل فريق الزمالك في أجواء الإحتفالات عبر وصلة رقص من المدرب محمود أبو رجيله بعد عناق مع مدرب الإسماعيلي طه إسماعيل.

وجاءت تشكيلة فريق الزمالك أمام الإسماعيلي على النحو التالي:

عبد الواحد السيد في حراسة المرمى

سامي الشيشيني وحسام عبد المنعم وبشير التابعي وعمرو فهيم ومحمد كمونة وأيمن عبد العزيز وطارق السعيد وطارق السيد وأحمد عبدالله وعبد اللطيف الدوماني.

فيما جاء تشكيل النادي الإسماعيلي لمواجهة الزمالك على النحو التالي:

بيدي جوناس في حراسة المرمى

أحمد رجب وعماد النحاس ومحمد يونس وأيمن رمضان وسيد معوض وأحمد سامي ومحمد حمص وحمام إبراهيم وخالد بيبو ومحمد صلاح ابو جريشة

وأشهر حكم المباراة البطاقات الصفراء في مباراة الزمالك والإسماعيلي ضد الثنائي مجدي طلبة وطارق السعيد.

فيما منح حكم اللقاء بطاقة حمراء وحيدة ضد خالد بيبو مهاجم فريق الإسماعيلي لدي إرتكابه خطأ ضد أحد نجوم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.