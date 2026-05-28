قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس المعاهد القومية: وزير التعليم أعاد الطلاب للمدارس وسد عجز المعلمين
السعودية: انخفاض عدد المخالفين والظواهر السلبية في موسم الحج
صاحب الـ 35 لقبا يعود للمسرح العالمي.. نوير يقود ألمانيا في كأس العالم 2026
الزراعة تحذر المواطنين: صفحات وهمية تنتحل اسم الوزارة لبيع منتجات غذائية
مونديال المفاجآت.. 4 منتخبات تكتب التاريخ لأول مرة في كأس العالم 2026
الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل سرقة حقيبة مال ومحاولة خطف طفل بعين شمس
لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي
مجزرة جديدة في جنوب لبنان.. 11 قتيلا بينهم أطفال جراء غارات إسرائيلية متفرقة
في ذكراه.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جورج سيدهم
لاعيبة وجودها زي عدمه .. ميدو يعلق على قائمة حسام حسن في المنتخب
عمدة لندن: الحج رحلة تغيّر حياة الإنسان وتُجسد المساواة والوحدة
مصادر.. صلاح قد يغيب عن ودية مصر وروسيا بفرمان العميد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نوستاليجا.. الزمالك يتوج بطلا لـ الكأس للمرة الـ 19 في تاريخه

شعارر الزمالك والإسماعيلي
شعارر الزمالك والإسماعيلي
القسم الرياضي

في يوم 28 مايو عام 1999 تغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي نظيره النادي الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتوج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب بطولة كأس مصر للمرة الـ 19 في تاريخه آنذاك.

التعادل الإيجابي سيطر علي مجريات أمور الشوط الأول بين الزمالك والإسماعيلي.

وتقدم محمد صلاح أبو جريشه للدراويش في الدقيقه 24 فيما عادل النتيجة حسام عبد المنعم للفارس الأبيض قبل نهاية الشوط في الدقيقة 39.

أضاف سامي الشيشيني الهدف الثاني لفريق الزمالك في شباك الإسماعيلي في الدقيقه 80 من عمر المباراة.

وأضاف طارق السعيد الهدف الثالث لصالح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الدقيقة الثانية من  الوقت بدل الضائع.

 وعقب إنتهاء المباراة دخل فريق الزمالك في أجواء الإحتفالات عبر وصلة رقص من المدرب محمود أبو رجيله بعد عناق مع مدرب الإسماعيلي طه إسماعيل.

وجاءت تشكيلة فريق الزمالك أمام الإسماعيلي على النحو التالي:  
عبد الواحد السيد في حراسة المرمى

سامي الشيشيني وحسام عبد المنعم وبشير التابعي وعمرو فهيم ومحمد كمونة وأيمن عبد العزيز وطارق السعيد وطارق السيد وأحمد عبدالله وعبد اللطيف الدوماني.

فيما جاء تشكيل النادي الإسماعيلي لمواجهة الزمالك على النحو التالي:

بيدي جوناس في حراسة المرمى

أحمد رجب وعماد النحاس ومحمد يونس وأيمن رمضان وسيد معوض وأحمد سامي ومحمد حمص وحمام إبراهيم وخالد بيبو ومحمد صلاح ابو جريشة

وأشهر حكم المباراة البطاقات الصفراء في مباراة الزمالك والإسماعيلي ضد الثنائي مجدي طلبة وطارق السعيد.

فيما منح حكم اللقاء بطاقة حمراء وحيدة ضد خالد بيبو مهاجم فريق الإسماعيلي لدي إرتكابه خطأ ضد أحد نجوم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

الزمالك الإسماعيلي كأس مصر طه إسماعيل محمود أبو رجيلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

الجاموس ترامب

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

الزمالك

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

وزير التربية والتعليم

رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان

ياسمين عبد العزيز

راقية ومتواضعة.. صانع محتوى سعودي يلتقي ياسمين عبدالعزيز في مناسك الحج

الاسماعيلي

بعد الهبوط رسميا.. 18 لاعبًا في الإسماعيلي يغلقون هواتفهم قبل مواجهة فاركو

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

الحرس الثوري: طهران تسيطر وتدير مضيق هرمز وأي تعطيل سيقابل برد حاسم

واشنطن وطهران

بشائر تهدئة بين طهران وواشنطن.. د. إيريني سعيد تكشف تفاصيل مسودة التفاهم الأولى

اللحمة

شيماء عفيفي: صدم اللحمة لا يحبس العصارة.. وطريقة تحضير الفتة تحدد إذا كانت صحية أم لا

بالصور

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد