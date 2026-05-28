لخلافة معتمد جمال.. تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدربين برتغاليين

باسنتي ناجي

كشف تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن ملف المدير الفني الجديد للفريق لم يُحسم حتى الآن، مؤكدًا أنه لا يوجد استقرار نهائي على رحيل أو بقاء معتمد جمال مع الفريق في الموسم المقبل.

وأوضح تامر عبد الحميد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إدارة الزمالك تجري حالياً مفاوضات مع أكثر من مدرب برتغالي، أبرزهم جورجي سيماو الذي كان يعمل في الدوري السلوفيني الموسم الماضي، بالإضافة إلى ألكسندر سانتوس المدير الفني الحالي لفريق الجيش الملكي المغربي والمدرب السابق لبيترو أتلتيكو، إلى جانب أسماء أخرى مطروحة على طاولة المفاوضات.

نجح معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في إثبات جدارته لقيادة القلعة البيضاء والتتويج بلقب الدوري الممتاز.

معتمد جمال تمكن من إعادة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي المشاركة فى دوري أبطال إفريقيا بعد غياب.

نجاح معتمد جمال فى قيادة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك رغم الظروف الصعبة التي يمر الفارس الأبيض أجبر نجوم الكرة على مطالبة مجلس الإدارة بضرورة تجدي الثقة في قادم الأيام.

طالب أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب بضرورة تجديد التعاقد مع معتمد جمال لمدة موسمين قادمين.

وقال أيمن يونس في تصريحات تليفزيونية: أنا من أنصار التجديد لاستمرار معتمد جمال مع الزمالك سنتين كمان، لأنه استحمل كتير، ولو كان مدرب أجنبي موجود في ظل هذه الظروف والتحديات مكنش وصل للمنافسة دي.

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن معتمد جمال يستحق الاستمرار على رأس القيادة الفنية لفريق الزمالك، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع الفريق خلال الموسم الحالي، وعلى رأسها التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخ النادي.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن ما حققه معتمد جمال يُعد إنجازًا كبيرًا، خاصة أن كثيرين لم يتوقعوا قدرة الزمالك على المنافسة وحصد لقب الدوري، إلى جانب وصول الفريق إلى نهائي الكونفدرالية وخسارته بركلات الترجيح.

وأضاف أن إدارة الزمالك لا يجب أن تتردد في تجديد الثقة بالمدرب، مشيرًا إلى أنه لو كان مديرًا فنيًا أجنبيًا لتم الإعلان فورًا عن استمراره مع إقامة احتفالية خاصة به، مؤكدًا أن المدرب المصري لا يحصل دائمًا على التقدير الذي يستحقه.

كما حذر شوبير إدارة الزمالك من تكرار ما حدث داخل الأهلي مع عماد النحاس، بعدما تمت الإطاحة به رغم نجاحه في قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري وتقديم نتائج قوية، قبل التعاقد مع أجهزة فنية أجنبية لم تحقق الإضافة المطلوبة.

وأشار إلى أن معتمد جمال قاد الزمالك لتحقيق سلسلة انتصارات حاسمة كانت السبب الرئيسي في حصد لقب الدوري، مؤكدًا أنه لا يصح تقييم تجربته بناءً على خسارة مباراة أو ركلة ترجيح في نهائي الكونفدرالية.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن معتمد جمال "صنع المعجزة" ويستحق الإستمرار.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على ضرورة إعلان استمرار معتمد جمال بشكل رسمي، مع تحسين عقده المالي، تقديرًا لما قدمه مع الفريق خلال الموسم الجاري.

انتقد نادر السيد الحارس الدولي بشدة تأخر إدارة الزمالك في تجديد عقد "معتمد" قبل نهائي الكونفدرالية، معتبراً استمراره مطلباً ضرورياً لاستقرار الفريق.

وتابع أن معتمد جمال لا يركز كثيرًا على مسألة الاستمرار مع الفريق، لكنه يرى أن النادي أخطأ بعدم تجديد عقده قبل النهائي لمنحه حالة من الاستقرار والهدوء.

وقال نادر السيد أن استمرار معتمد جمال مع الزمالك كان ضروريًا بعد ما قدمه من طفرة فنية مع الفريق، مشددًا على أهمية منحه الثقة للاستمرار في الموسم المقبل.

طالب الناقد الرياضي فتحي سند بمنح معتمد جمال عقداً طويل الأمد وضرورة تجديد الثقة واستمراره في قيادة نادي الزمالك، مؤكداً أنه يستحق الحصول على عقد طويل الأمد. 

وأوضح سند أن أزمة الزمالك الحقيقية تكمن في المنظومة والإدارة، معتبراً أن تحميل الأجهزة الفنية وحدها المسؤولية يمثل ظلماً كبيراً

كشف أحمد حسن عبر صفحته الرسمية، نقلًا عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي تقترب من حسم ملف معتمد جمال بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول مستقبله داخل النادي. 

وأضاف المصدر أن مسؤولي الزمالك سيقومون بإبلاغ معتمد جمال بالقرار النهائي فور الانتهاء من المشاورات الداخلية، سواء باستمراره ضمن الجهاز الفني أو توجيه الشكر له، في إطار ترتيبات النادي للموسم الجديد والاستعداد للمرحلة المقبلة.

اكتشف علامات فساد اللحوم .. احذرها

