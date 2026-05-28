قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الصومال: نرفض أي وجود إسرائيلي على أراضينا
التعليم العالي تعلن عن منحة من المعهد الهندى للتكنولوجيا للعام الدراسى 2026-2027.. تفاصيل
كوريا الشمالية: لن نتخلى أبدا عن البرنامج النووي
بالأرقام.. خوان بيزيرا يتفوق على زيزو وتريزيجيه هذا الموسم
أجواء حماسية.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة روسيا
الأهلي يشعل الميركاتو الصيفي.. 5 صفقات على الطاولة وتحركات قوية لإعادة بناء الفريق
عشاق الآثار.. المتحف المصري بالتحرير يفتح أبوابه ويستقبل زواره في أول أيام الأضحى
قانون العمل الجديد 2026.. ضوابط للتعيين ومنع توريد العمال وإلزام الشركات بعقود موثقة
الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 شهداء و18 مصابًا في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بغزة
بعد 88 يوماً من العزلة الرقمية.. إيران تعيد الإنترنت تدريجياً
مسابقة متصدقش.. سلاح التعليم العالي لمواجهة الشائعات وتزييف وعي الشباب
حقيقة اقتراب البرازيلي تشاموسكا من تدريب الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الشمالية: لن نتخلى أبدا عن البرنامج النووي

صواريخ كوريا الشمالية
صواريخ كوريا الشمالية
القسم الخارجي

أكدت كوريا الشمالية تمسكها الكامل ببرنامجها النووي، معلنة أنها “لن تتخلى أبداً” عن ترسانتها النووية مهما تصاعدت الضغوط الدولية، في موقف يعكس استمرار التوتر بين بيونغ يانغ والولايات المتحدة وحلفائها بشأن ملف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وجاءت التصريحات على لسان نائب وزيرة الخارجية الكورية الشمالية كيم سون غيونغ خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شدد على أن السلاح النووي بالنسبة لبلاده يمثل “حقاً سيادياً” ووسيلة لحماية النظام السياسي والأمن القومي. 

وقال المسؤول الكوري إن فرض نزع السلاح النووي على بلاده “يعادل التخلي عن السيادة والحق في الوجود”، مؤكداً أن البرنامج النووي أصبح جزءاً من القوانين الوطنية والسياسات الاستراتيجية للدولة.

وأضاف المسؤول الكوري أن بيونغ يانغ تعتبر امتلاك السلاح النووي ضرورة لمواجهة ما وصفته بـ”التهديدات العسكرية الأمريكية” والتدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي ترى فيها كوريا الشمالية تهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها. 

كما أوضح أن بلاده لن تتراجع “تحت أي ظرف” عن هذا التوجه، في إشارة إلى استمرار الجمود في المفاوضات النووية المتعثرة منذ سنوات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من توسع القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، خاصة بعد تقارير استخباراتية تحدثت عن استمرار تشغيل منشآت تخصيب اليورانيوم وإجراء تجارب متقدمة على الصواريخ الباليستية. 

وكانت بيونغ يانغ قد أجرت أول تجربة نووية عام 2006، ومنذ ذلك الحين فرضت عليها الأمم المتحدة والولايات المتحدة سلسلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية بهدف الحد من برنامجها النووي.

في المقابل، تركت كوريا الشمالية الباب مفتوحاً أمام الحوار الدبلوماسي، لكنها اشترطت أن يتم ذلك دون المطالبة المسبقة بالتخلي عن أسلحتها النووية. ونقلت تقارير دولية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون استعداده للعودة إلى طاولة المفاوضات إذا تخلت واشنطن عن سياسة الضغط والعقوبات، وهو ما يعكس استمرار التعقيد في الملف النووي الكوري.

كوريا الشمالية بيونغ يانغ الولايات المتحدة نزع السلاح النووي شبه الجزيرة الكورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

المتهم

حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

شيخ الأزهر يغادر مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الأقصر

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

محمد صلاح

مرموش في الهجوم.. تشكيل منتخب مصر المتوقع بـ ودية روسيا

محمد صلاح

رسالة وداع مؤثرة من مشجعة ليفربول إلى محمد صلاح

ييس توروب

موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب

ييس توروب

أيامه باتت معدودة.. كشف حساب توروب مع الأهلي

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث عند تناول اللحم الضاني؟.. نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى

غزالة

بعد واقعة قرد السادات.. تفاصيل هروب غزالة من مزرعة بالمنوفية أثناء بيعها

الشاب ووالدته

كما ربياني صغيرًا.. شاب يحمل والدته على كتفيه أثناء أداء مناسك الحج

بالصور

طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية

طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..
طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..
طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..

نجاح كبير لفيلم 7 Dogs في افتتاح فرع سينما الشعب بالغردقة

فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

عاصى الحلانى

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد