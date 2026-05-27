موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب

تفاقمت أزمة الشرط الجزائي بين النادي الأهلي والدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول.

وترغب إدارة النادي الأهلي في فض الإرتباط بالتراضي مع الدانماركي ييس توروب مدرب الشياطين الحمر والرحيل قبل الموسم الجديد.

يأتي ذلك في ظل الموسم الكارثي الذي قاد خلاله الدانماركي ييس توروب كتيبة النادي الأهلي وخروج المارد الأحمر خالي الوفاض من بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وكأس الرابطة المحترفة.

ودخلت إدارة النادي الأهلي في سجال مع توروب ووكيله حول الشرط الجزائي من أجل الرحيل بالتراضي بين الطرفين.

موقف قانوني

وتواصلت إدارة النادي الأهلي مع محامي سويسري في أزمة عقد توروب والشرط الجزائي في ظل تهديدات وكيل توروب باللجوء إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

الخواجة السويسري أكد قانونية موقف النادي الأهلي حول أزمة الشرط الجزائي للخواجة الدانماركي توروب.

المحامي السويسري أخطر إدارة النادي الأهلي بأن الدانماركي ييس توروب لا يستحق سوي 3 شهور نظير الشرط الجزائي من أجل الرحيل عن تدريب القلعة الحمراء.

ما عزز موقف القلعة الحمراء القانوني أن عقد النادي الأهلي مع الدانماركي ييس توروب ينص على أحقية النادي فى فسخ العقد بنهاية شهر يونيو المقبل.

توروب ووكيله طلبا سبقا وأن طالبا بالحصول على راتب 6 شهور نظير الرحيل بالتراضي عن تدريب الشياطين الحمر.

وكيل الدانماركي ييس توروب واجه رفضا من قبل إدارة النادي الأهلي ما حدا به إلي التراجع وطلب راتب 5 شهور نظير الرحيل.

إدارة النادي الأهلي تمسكت بصرف 3 شهور وراتب يونيو لـ الدانماركي ورفضت شروط وكيله.

وتعكف إدارة النادي الأهلي على تجهيز ملفا قانونيا حال تصعيد توروب ووكيله لـ الفيفا بشأن الشرط الجزائي للرحيل بالتراضي عن القلعة الحمراء.