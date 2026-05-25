ناقد رياضي: تأخر حسم ملف رحيل ييس توروب يربك حسابات الأهلي للموسم الجديد

أكد الناقد الرياضي أحمد عويس أن استمرار حالة الغموض بشأن ملف رحيل المدير الفني الدنماركي ييس توروب عن النادي الأهلي ينعكس بشكل سلبي على خطط الفريق في الإعداد للموسم المقبل.

رحيل توروب

وأوضح عويس في تصريحات إعلامية أن إدارة الأهلي بحاجة إلى حسم هذا الملف سريعًا، من أجل الاستقرار على هوية الجهاز الفني الجديد وبدء مرحلة التخطيط والتعاقدات مبكرًا، بدلًا من الدخول في دوامة التأخير التي قد تؤثر على تجهيز الفريق فنياً وإدارياً.

وأضاف أن أي تأخير في اتخاذ القرار سيجعل النادي في موقف صعب خلال فترة الإعداد، خاصة مع ضغط الارتباطات المحلية والقارية في الموسم الجديد.