انخفاض كبير قبل العيد.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين

تشهد أسعار الدواجن اليوم الاثنين تراجعا ملحوظاً في الأسواق حيث تنخفض اسعار الفراخ و البيض و البانيه خلال الايام الأخيرة مع اقتراب عيد الاضحي المبارك ، وهي فرصة جيدة لكل من يرغب في تخزين الدواجن و البانيه.

سعر كيلو الفراخ البيضاء

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في المزارع بين 67-68 جنيهًا، كما انخفض سعر الكيلو داخل الأسواق للمواطنين مسجلًا بين 72-80 جنيهًا للكيلو.

سعر البانيه اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البانيه اليوم الاثنين للمستهلك في السوق والمحلات بين 180 - 220 جنيهًا ويختلف بشكل طفيف حسب المنطقة السكنية.

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم



وتراجع بشكل طفيف سعر الفراخ الساسو اليوم في المزارع مسجلًا بين 75-76 جنيهًا للكليو، كما انخفض سعر الكيلو داخل الأسواق للمواطنين مسجلًا بين 80-100 جنيه للكيلو، بتراجع قميته 10 جنيهات في الكيلو.

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم

وعلى مستوى الفراخ البلدي، سجل سعر الكيلو اليوم الاثنين في الأسواق والمحلات للمستهلك بين 100-101 جنيه.

أسعار البيض اليوم



ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 90 جملة لتصل للمستهلك بسعر 105جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 100جنيهًا.

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

انخفاض اسعار الفراخ

وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الدواجن الحية والبيض الطازج، هي سلعة لها طبيعة خاصة شديدة المرونة صعودًا وهبوطًا وفق آليات العرض والطلب.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد وندى رضا، "شهدنا في الفترة الأخيرة مواسم يكون فيها سحب كبير جدًا من السوق، ومواسم أخرى يكون فيها السحب ضعيفًا، ونحن الآن في موسم يُعرف بموسم اللحوم، حيث تقوم معظم البيوت قبل عيد الأضحى بتجهيز اللحوم، فتقل معدلات استهلاك الدواجن والبيض بشكل طبيعي".

وقال: "من المهم الإشارة إلى أن الإنتاج هذا العام أعلى من العام الماضي بنحو 20%، ما أدى إلى وجود فائض واضح في المعروض".

ولفت إلى أنه قد تم فتح أبواب التصدير إلى عدد من الدول الإفريقية والآسيوية في صورة بيض مائدة وكتاكيت ودواجن مجمدة ومصنعات، لكن مع ذلك لا يزال هناك تراجع في الاستهلاك، وهو أمر طبيعي ومؤقت، ومن المتوقع أن يستمر لفترة أسبوع أو أسبوعين بعد العيد، حتى يعود الاستهلاك إلى معدلاته الطبيعية".

وتساءل الإعلامي محمود السعيد عن كرتونة البيض بسعر 70 جنيها، ليرد عليه نائب منتجي الدواجن بأن سعرها اليوم في المزرعة حوالي 75 جنيهًا، بينما كانت في نفس الفترة من العام الماضي حوالي 150 جنيهًا، أي أن هناك تراجعًا بأكثر من 50 إلى 60%، "لكن الناس تنسى سريعًا".

وواصل: "أما في الأسواق، فقد تزيد الأسعار بنحو 15 إلى 20 جنيهًا حسب المكان، سواء سوبر ماركت أو محل متخصص، لكن ليس صحيحًا أنها تصل إلى 120 أو 130 جنيهًا بشكل عام، هذا غير دقيق، وقد يكون هناك اختلافات محدودة حسب نقاط البيع، لكن المتوسط حاليًا أقل من ذلك".