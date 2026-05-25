ناقلة نفط تعبر هرمز تصل اليابان لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع إيران

وصلت ناقلة نفط يابانية اليوم / الاثنين /، إلى اليابان بعد عبورها مضيق هرمز، لتصبح أول سفينة تصل البلاد عبر هذا الممر الحيوي منذ اندلاع الحرب مع إيران، التي تسببت في فرض قيود مشددة على حركة الملاحة في المنطقة.

ونقلت الناقلة، التابعة لشركة تكرير النفط الكبرى "إيديميتسو كوسان"، مليوني برميل من النفط الخام إلى محافظة آيتشي بوسط اليابان، وهي كمية تعادل نحو 80% من الطلب المحلي اليومي على النفط، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى وكالة أنباء "كيودو" الرسمية.

وأكدت هذه المصادر أن طاقم السفينة، الذي يضم ثلاثة يابانيين، يتمتع بصحة جيدة.

وكانت الحكومة اليابانية قد طلبت من إيران ضمان حرية وسلامة الملاحة لجميع السفن في مضيق هرمز، عقب الإغلاق الفعلي للممر من جانب طهران، في وقت لا تزال فيه العديد من السفن عالقة داخل الخليج العربي.

وأظهرت بيانات نظام التعريف الآلي للسفن أن الناقلة “إيديميتسو مارو”، التي ترفع علم بنما ويزيد طولها على 300 متر، دخلت الخليج العربي في أواخر فبراير الماضي، قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران.

وقامت السفينة بتحميل النفط الخام من السعودية، وغادرت في أوائل مارس بعد إغلاق المضيق، لكنها توقفت مؤقتا قبالة سواحل أبوظبي، قبل أن تتمكن من عبور مضيق هرمز في 28 أبريل، دون دفع أي رسوم عبور لإيران، وفقا للمصادر.

وبعد مغادرتها الخليج، مرت الناقلة بالمياه القريبة من الهند ثم عبرت مضيق ملقا، قبل وصولها إلى اليابان.

في السياق ذاته، تمكنت ناقلة نفط تابعة لشركة "إينيوس هولدينجز" اليابانية أيضا من عبور مضيق هرمز منتصف مايو الجاري، ومن المتوقع أن تصل إلى اليابان بين نهاية مايو وبداية يونيو.