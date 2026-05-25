موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

رباب الهواري

واصل منتخب مصر تحت 17 عامًا عروضه القوية في بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين، بعدما نجح في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي عقب انتصار مستحق على منتخب كوت ديفوار في مواجهة قوية جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وقدم لاعبو المنتخب المصري أداءً مميزًا طوال اللقاء، ليحسموا المواجهة بنتيجة 3-1، مؤكدين رغبتهم الكبيرة في المنافسة على اللقب القاري ومواصلة المشوار بنجاح نحو منصة التتويج.

ظهر منتخب مصر بصورة مميزة خلال المباراة، حيث فرض سيطرته على مجريات اللعب في العديد من الفترات، واستغل الفرص المتاحة أمام مرمى كوت ديفوار بشكل جيد، لينجح في تسجيل ثلاثة أهداف منحت الفريق أفضلية واضحة حتى صافرة النهاية.

كما أظهر اللاعبون روحًا قتالية عالية وتركيزًا كبيرًا، خاصة في اللحظات الحاسمة من اللقاء، وهو ما ساهم في تحقيق الفوز والتأهل وسط فرحة كبيرة من الجهاز الفني والجماهير المصرية.

ويضرب منتخب مصر موعدًا قويًا في الدور نصف النهائي أمام منتخب تنزانيا تحت 17 عامًا، في مباراة مرتقبة يسعى خلالها الفراعنة الصغار إلى مواصلة الانتصارات والاقتراب خطوة جديدة من حصد البطولة الإفريقية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين مصر وتنزانيا، يوم الخميس الموافق 28 مايو 2026، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة قوية بين المنتخبين، خاصة بعد المستوى الجيد الذي ظهر به منتخب تنزانيا خلال البطولة الحالية.

تنزانيا تتأهل على حساب الجزائر

وكان منتخب تنزانيا قد نجح في التأهل إلى نصف النهائي بعد مباراة مثيرة أمام منتخب الجزائر تحت 17 عامًا، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 3-3، قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة لصالح المنتخب التنزاني بنتيجة 4-3.

ويأمل منتخب مصر في مواصلة عروضه القوية وتحقيق الفوز في المواجهة المقبلة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية وإسعاد الجماهير المصرية بلقب قاري جديد

