متشددون يهود يقتحمون قاعدة ليد وسجن تسيديك العسكري في اسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن محتجين من اليهود المتشددين (الحريديم) اقتحموا، الأربعاء، قاعدة "بيت ليد" العسكرية التي تضم سجن "نيفيه تسيديك" العسكري والمحاكم العسكرية.

وأوضح جيش الاحتلال - في بيان صحفي أوردته القناة السابعة الإسرائيلية - أن الاحتجاج بدأ خارج القاعدة، قبل أن يتحول إلى أعمال عنف، حيث اقتحم المحتجون المنشأة العسكرية.

وأضاف أن قوات الشرطة العسكرية أخلت جميع المقتحمين من القاعدة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، جاء الاحتجاج على خلفية اعتقال شبان من الحريديم مطلوبين للتجنيد الإجباري بعد تهربهم من أداء الخدمة العسكرية.