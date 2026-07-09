بحضور مدبولي.. تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة

تبدأ اليوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتتكون محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووى الأول منها عام 2028 ثم يتم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعا ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.

مميزات المفاعل النووي



ويتميز المفاعل النووى المصرى بعدة مميزات، أهمها أنه من مفاعلات الجيل الثالث Vv-er1200، ضد الحوادث الضخمة، حيث يتحمل سقوط طائرة.

وتتضمن مفاعلات الجيل الثالث حماية من التسرب الإشعاعى، كما يمكنه توفير 15 مليون طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنويا.

وستحقق محطة الضبعة النووية دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وتمثل أمناً قومياً تكنولوجياً لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى ما توفره من طاقة كهربائية نظيفة وخضراء ورخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها.

وتتيح محطة الضبعة النووية تشغيل الآلاف من الأيدى العاملة على جميع المستويات المهنية من خلال مشاركة 5000 – 6000 شخص فى أعمال البناء لمدة 10 سنوات للأربع وحدات، ومشاركة ما يقارب 1000 فرد لكل وحدة طاقة فى أعمال التشغيل والصيانة على مدار العمر التشغيلى للوحدة النووية والتى تبلغ 60 عاما، وتوفير فرص عمل فى الصناعات المكملة والمساعدة، واستخدام الطاقة النووية فى إنتاج الكهرباء يحافظ على نظافة البيئة، ما سيؤدى إلى خفض الاعتمادات اللازمة لنظافة البيئة وللمحافظة على صحة الإنسان.

ماهو وعاء ضغط المفاعل

ويُعد وعاء ضغط المفاعل من أهم مكونات الوحدة النووية، إذ يحتوي على قلب المفاعل حيث تتم سلسلة التفاعلات النووية المتحكم بها، ويتميز بقدرته العالية على تحمل الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة، مع ضمان الإحكام الكامل ضد أي تسرب، مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في منظومة الأمان النووي.

تم تصنيع الوعاء في مصنع “إيجورا” التابع لمؤسسة روساتوم، ويبلغ وزنه أكثر من 330 طنًا، ، وقد شارك خبراء من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في جميع مراحل التفتيش لضمان الالتزام الكامل بمعايير الجودة العالمية.

وانطلقت عملية النقل الي ميناء الضبعة من ميناء سانت بطرسبرغ حتي وصولها إلى ميناء الضبعة التخصصي الذي أنشأته مصر لاستقبال المعدات الثقيلة الخاصة بالمحطة