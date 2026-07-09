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آبل تستعد لإطلاق iPhone Air 2 بتحسينات كبيرة في البطارية والكاميرا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تستعد لإطلاق iPhone Air 2 بتحسينات كبيرة في البطارية والكاميرا

iPhone Air
iPhone Air
شيماء عبد المنعم

رغم أن هاتف آيفون أير فائق النحافة من آبل حظي باهتمام واسع بفضل تصميمه النحيف للغاية، فإن المستخدمين الأوائل وجهوا انتقادات لضعف عمر البطارية ومحدودية قدرات الكاميرا، إلا أن تسريبات حديثة من سلسلة التوريد تشير إلى أن الشركة تخطط لإجراء تحديثات كبيرة على الجيل الثاني لمعالجة أبرز الانتقادات.

وبحسب المُسرِّب المتخصص في أخبار الصناعة Digital Chat Station، سيحصل هاتف iPhone Air 2 على مجموعة من التحسينات الداخلية وإعادة تصميم بعض المكونات، بهدف تقديم تجربة أكثر توازنا بين النحافة والأداء.

بطارية أكبر لتعزيز الاستخدام اليومي

كانت سعة البطارية المحدودة أبرز نقاط الضعف في الجيل الأول، حيث تخطط آبل لرفع سعة البطارية من 3149 مللي أمبير في الساعة إلى نحو 3500 مللي أمبير في الساعة.

ويمثل ذلك زيادة تقارب 11% في السعة، ما قد يمنح الهاتف النحيف قدرة أفضل على الصمود خلال الاستخدام اليومي.
 

كاميرا خلفية مزدوجة بدلا من عدسة واحدة

اعتمد الإصدار الأول على كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، وهو ما حد من خيارات التصوير للمستخدمين.

أما الجيل الجديد فمن المتوقع أن يأتي بنظام كاميرا خلفية مزدوجة يضم مستشعرا رئيسيا عالي الدقة وعدسة فائقة الاتساع، لتوفير مرونة أكبر في التقاط الصور والمشاهد المختلفة.

iPhone Air

معالج A20 بتقنية تصنيع 2 نانومتر

على مستوى الأداء، تشير التسريبات إلى انتقال الهاتف من معالج A19 Pro إلى شريحة A20 القادمة من آبل، والتي يُتوقع تصنيعها بتقنية 2 نانومتر الأكثر كفاءة.

وستساعد هذه التقنية على تقليل استهلاك الطاقة وتحسين إدارة الحرارة، ما قد ينعكس على أداء أفضل وعمر أطول للبطارية.
 

شاشة أنحف بتقنية جديدة

وللحفاظ على التصميم فائق النحافة رغم إضافة مكونات أكبر، يقال إن آبل ستعتمد تقنية CoE (Color Filter on Encapsulation) من سامسونج لشاشات OLED.

وتعمل هذه التقنية على دمج مرشحات الألوان مباشرة داخل طبقة التغليف، ما يجعل وحدة الشاشة أكثر نحافة ويوفر مساحة داخلية إضافية لتركيب بطارية أكبر.
 

موعد الإطلاق المتوقع

ومع هذه التحسينات، تسعى آبل إلى تقديم هاتف نحيف دون التضحية بالوظائف الأساسية التي اشتكى منها مستخدمو الجيل الأول.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن iPhone Air 2 بالتزامن مع الإصدار القياسي من iPhone 18 خلال ربيع عام 2027، وفقا للتسريبات الحالية.

iPhone Air 2 آيفون أير آبل

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