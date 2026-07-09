أمير هشام: الأهلي في مفاوضات مع دينامو زغرب للتعاقد مع منصف بقرار

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي في مفاوضات حاليا مع نادي دينامو زغرب الكرواتي للتعاقد مع المهاجم الجزائري "منصف بقرار" صاحب الـ25 عامًا، والتي تصل قيمته التسويقية إلى 3 مليون دولار.

الاهلي

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث عبر قناة Modern Mti الفضائية: المهاجم الجزائري "منصف بقرار" هو أحد أهداف النادي الأهلي لتدعيم خط الهجوم، ومن ضمن الأسماء المرشحة لدعم الفريق الأحمر بالفعل، وحدث تواصل مع ناديه الكرواتي.

منتخب مصر

وأضاف: النادي الأهلي يريد تدعيم صفوفه بشكل قوي في خط الهجوم، ولازال المغربي "سفيان بنجديدة" مهاجم المغربي الفاسي وهداف الدوري في المغرب ضمن الحسابات أيضًا.

وأتم: الاهلي يريد ضم ثنائي هجومي في الموسم المقبل لتدعيم الفريق، وبالطبع الجانب المالي لن يقف أمام طموحات مسئولي القلعة الحمراء في التعاقدات الصيفية.