شوبير: موسيماني نصحني باحتراف مصطفى.. لكن الخطيب رفض

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف يراه شاهدًا على رؤية الكابتن محمود الخطيب وثقته في إمكانيات نجله مصطفى شوبير، مؤكدًا أن رئيس النادي الأهلي تمسك باستمرار الحارس رغم صعوبة مشاركته في ذلك الوقت.

منتخب مصر

وقال شوبير إن الأمر يعود إلى فترة قيادة بيتسو موسيماني للفريق، حيث نصحه المدير الفني وقتها بخروج مصطفى شوبير للإعارة بسبب صعوبة حصوله على فرصة للمشاركة، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يمتلك أكثر من عرض، أبرزها من فيوتشر والجونة، وكان علي ماهر يرغب في ضمه، وهو ما يشهد عليه أحمد دياب.

وأضاف شوبير أن محمود الخطيب تواصل معه شخصيًا، وأكد له أن مصطفى شوبير هو مستقبل حراسة المرمى في الأهلي ومصر، وأنه مقتنع تمامًا بإمكاناته، قبل أن يعده بالتحدث مع موسيماني لإقناعه بالإبقاء على اللاعب، وهو ما حدث بالفعل، ليستمر مصطفى شوبير داخل القلعة الحمراء حتى أصبح أحد أبرز حراس المرمى.