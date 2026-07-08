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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 8 يوليو 2026 بعد إغلاق البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 8 يوليو 2026 بعد إغلاق البنوك
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 8 يوليو 2026 بعد إغلاق البنوك
عبد الفتاح تركي

يشهد سعر الدولار اليوم في مصر اهتمامًا واسعًا من جانب المواطنين والمستثمرين والمستوردين، بالتزامن مع انتهاء تعاملات البنوك العاملة في السوق المصرفية.

و سجلت العملة الأمريكية تحركات طفيفة نحو الارتفاع في عدد من البنوك، وفق أحدث أسعار الصرف المعلنة بنهاية تعاملات الأربعاء 8 يوليو 2026، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لمعرفة أحدث مستويات البيع والشراء داخل البنوك والمكاتب المصرفية.

وتعكس أسعار الدولار المعلنة في البنوك اختلافات محدودة بين بنك وآخر، وهو ما يدفع كثيرًا من العملاء إلى المقارنة بين الأسعار لاختيار أفضل سعر سواء عند الشراء أو البيع، خاصة في ظل التغيرات اليومية التي تشهدها سوق الصرف.

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سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

أظهرت بيانات ختام تعاملات الأربعاء 8 يوليو 2026 أن سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل 49.57 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع، ليواصل استقراره النسبي مع تسجيل تحركات طفيفة مقارنة بمستويات التداول السابقة، وهو السعر المرجعي الذي يتابعه عدد كبير من المتعاملين في السوق المصرفية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال ختام تعاملات الأربعاء 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع، ليستمر البنك في تقديم أسعار متقاربة مع مستويات التداول السائدة في معظم البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر مع نهاية تعاملات الأربعاء 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع، محافظًا على نفس مستويات الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الكبرى، بما يعكس حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB خلال ختام تعاملات الأربعاء 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع، ليأتي ضمن البنوك التي قدمت أسعارًا مرتفعة نسبيًا للشراء مقارنة ببعض البنوك الأخرى.

سعر الدولار في بنك فيصل

بلغ سعر الدولار في بنك فيصل مع نهاية تعاملات الأربعاء 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، ليستقر ضمن نطاق الأسعار المعلنة في البنوك المختلفة، مع فروق محدودة في سعري الشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل بنك قناة السويس أعلى أسعار الدولار بين البنوك الواردة في القائمة، حيث بلغ السعر 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، وهو ما يجعله من أبرز البنوك التي سجلت أعلى سعر للشراء والبيع خلال ختام تعاملات الأربعاء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد بنهاية تعاملات الأربعاء 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، مواصلًا التداول عند مستويات متقاربة مع أسعار عدد من البنوك الأخرى في السوق المحلية.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع، ليحافظ على نفس مستويات الأسعار المسجلة في بعض البنوك الحكومية الكبرى مع نهاية التعاملات.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم 48.84 جنيهًا للشراء، و48.94 جنيه للبيع، وفق الأسعار المعلنة بنهاية تعاملات الأربعاء 8 يوليو 2026.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مع ختام تعاملات الأربعاء 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، ليتساوى مع بنك قناة السويس في أعلى سعر للشراء والبيع ضمن البنوك المذكورة.

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

جاءت أسعار الدولار في البنوك المصرية بنهاية تعاملات الأربعاء 8 يوليو 2026 لتظهر تفاوتًا محدودًا بين بنك وآخر، إذ سجل البنك المركزي المصري 49.57 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع، في حين سجل البنك التجاري الدولي CIB نحو 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنك فيصل والمصرف المتحد إلى 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع، بينما سجل كل من بنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، في الوقت الذي بلغ فيه السعر داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.84 جنيهًا للشراء و48.94 جنيه للبيع.

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