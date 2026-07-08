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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار يرتفع إلى 49.40 جنيهًا في عدد من البنوك اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء
ارتفاع سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء
محمد صبيح

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026، بنحو 50 قرشا و متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين لتحركات العملة الأمريكية في البنوك العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، وفقًا لآخر تحديث، كالتالي:

بنك HSBC

49.303 جنيه للشراء.

49.397 جنيه للبيع.


بنك قناة السويس

49.300 جنيه للشراء.

49.400 جنيه للبيع.


البنك الأهلي المصري

49.270 جنيه للشراء.

49.370 جنيه للبيع.

سعر الدولار


المصرف العربي الدولي

49.270 جنيه للشراء.

49.370 جنيه للبيع.


بنك الإسكندرية

49.270 جنيه للشراء.

49.370 جنيه للبيع.


بنك QNB الأهلي

49.160 جنيه للشراء.

49.260 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

49.150 جنيه للشراء.

49.250 جنيه للبيع.


بنك مصر

49.150 جنيه للشراء.

49.250 جنيه للبيع.


بنك الكويت الوطني NBK

49.150 جنيه للشراء.

49.250 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

البنك التجاري الدولي CIB

49.120 جنيه للشراء.

49.220 جنيه للبيع.


ويواصل سعر الدولار تحركاته في نطاق محدود داخل البنوك المصرية، مع استقرار نسبي في سوق الصرف، بينما يترقب المتعاملون أي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

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