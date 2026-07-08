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فرح لجامعتين روسيتين داخل مصر.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة بشأن عدد من الجامعات
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرح لجامعتين روسيتين داخل مصر.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة بشأن عدد من الجامعات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

أحيط مجلس الوزراء بمستجدات الموقف الخاص بالملاحظات التي سبق وتم طرحها على مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۷۲ بشأن إنشاء نقابة التجاريين، وذلك تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره من جانب مجلس النواب.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل مسمى "مؤسسة الجامعات الكندية في مصر" الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 الخاص بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية في مصر لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قيام مؤسسة الجامعات الكندية في مصر باستضافة فرع لجامعة رايرسون داخل جمهورية مصر العربية، ليصبح "مؤسسة التعليم والابتكار".

ويأتي تعديل مسمى "مؤسسة الجامعات الكندية في مصر" ليصبح "مؤسسة التعليم والابتكار"، نظراً لأن الاسم الحالي يوحي بأن المؤسسة جامعة، بينما دورها الفعلي هو استضافة جامعات دولية تقدم البرامج الأكاديمية، كما يؤدي الاسم الحالي إلى تقیید فرص التوسع نتيجة ارتباط الاسم بدولة واحدة "كندا"، هذا فضلا عن عدم إبراز الدور المتنامي للمؤسسة في مجالات الابتكار والبحث والتعاون مع الصناعة، ووجود تشابه مع مؤسسات تعليمية أخرى تحمل الطابع الكندي داخل مصر، كما أن تغيير المُسمى سيُسهم في تمكين الشراكات مع جامعات دولية معتمدة، ودعم التعليم القائم على الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم الدولي، وتقديم مسارات تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 المشار إليه وذلك بإضافة بعض البرامج لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وهي (برنامج الآداب في الاقتصاد - برنامج الآداب في العلوم السياسية - برنامج الآداب في التواصل التطبيقي والقيادة والثقافة).

ووافق المجلس أيضا على قيام "مؤسسة التعليم والابتكار" باستضافة فرع لجامعة "أنجليا روسكين" بإنجلترا داخل مصر، ويهدف فرع الجامعة إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في دولة إنجلترا، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به.

ويتكون الفرع من كليات (العلوم والهندسة - الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - الأعمال والقانون).

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال" لاستضافة فرع لجامعة "هيرتفوردشاير" داخل مصر، وذلك بإضافة 3 مسارات لبرامج إدارة الأعمال، وهي: (إدارة الأعمال "مسار عام" – الأعمال والتكنولوجيا المالية – تحليلات الأعمال والذكاء الاصطناعي)، وتُمنح درجة البكالوريوس في كل مسار من المسارات الثلاثة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 86 لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الأوروبية في مصر" لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي (لندن ووسط لانکشایر) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بتعديل مسمى "جامعة وسط لانكشاير" ليصبح "جامعة لانكشاير"، نظرا لتغيير الاسم القانوني للجامعة الأم إلى "لانكشاير".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "مؤسسة مودرن جروب الجامعية"، لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي (سانت بطرسبرج – كازان الفيدرالية) الروسيتين داخل مصر، وذلك بإضافة بعض البرامج.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

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