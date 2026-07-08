تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تونسية أعلنت فيه، رغبتها في الزواج من مصطفى شوبير، مؤكدة أن مستواه في كأس العالم جعلها من أبرز المعجبات به.

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، وسط تفاعل كبير من الجماهير، حيث انقسمت التعليقات بين من تعامل مع الأمر بروح الدعابة، ومن اعتبره دليلا على الشعبية الكبيرة التي اكتسبها الحارس المصري بعد تألقة في المونديال.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من مصطفى شوبير بشأن الفيديو المتداول حتى الآن.

يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.