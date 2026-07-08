خالد الغندور ينتقد تعيينات الحكام: الفار والحكم سيحرمان المغرب من التأهل

أثار الإعلامي الرياضي خالد الغندور الجدل بتعليق حاد على اختيارات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لطاقم التحكيم في مباريات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، معربا عن استغرابه من تعيين حكم فرنسي لإدارة مواجهة مصر والأرجنتين، وحكم أرجنتيني لمباراة المغرب وفرنسا.

وقال الغندور، عبر حسابه على “فيسبوك”: “حكم فرنسي لمباراة مصر والأرجنتين وحكم أرجنتيني لمباراة المغرب وفرنسا.. يا حلاوة يا ولاد على الاختيارات، وأنا بقول من دلوقتي الفار والحكم هيخسروا المغرب”.

يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.