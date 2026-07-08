وفاة مواطن بالشرقية حزنًا على خسارة المنتخب الوطني المصري

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الماضية تداول منشورات تفيد وفاة أحد المواطنين بقرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية أثناء متابعته الدقائق الأخيرة من مباراة المنتخب المصري أمام منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فإن المواطن تعرض لأزمة قلبية مفاجئة خلال متابعة المباراة وتم نقله على الفور إلى مستشفى الصوفية المركزي في محاولة لإسعافه إلا أنه فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى.

وأضافت المنشورات المتداولة أن الجهات المختصة تواصل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لاستخراج تصاريح الدفن.

وفي السياق ذاته ودع المنتخب الوطني منافسات كأس العالم 2026 عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. وتشير التقارير الرياضية إلى أن المنتخب المصري قدم أداء حظي بإشادة واسعة رغم الخروج من المنافسات.