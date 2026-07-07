فرع تنشيط السياحة بالشرقية ينظم رحلة لذوي الهمم لزيارة المتحف المصري الكبير

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالأشخاص ذوي الهمم، انطلاقًا من إيمانها بدورهم الفاعل في مختلف مناحي الحياة، وحرصها على دمجهم في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة.

وأشار إلى أن اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الهمم يُعد أحد أهم المعايير التي تُقاس بها درجة التقدم الحضاري والإنساني للدول.

من جانبها، أكدت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة محافظ الشرقية، أهمية تنظيم الزيارات الثقافية والترفيهية للأشخاص ذوي الهمم وأسرهم، لما لها من دور في تنمية الوعي السياحي والثقافي لديهم، وتعريفهم بعظمة الحضارة المصرية وتاريخ الأجداد، بما يسهم في تنمية مهاراتهم، وصقل خبراتهم، وتعزيز اندماجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، لافتةً إلى قيام فريق عمل لجنة شؤون ذوي الهمم بالديوان العام، بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، بتنظيم رحلة ترفيهية لـ (٣٠) طالبًا وطالبة من ذوي الهمم بمدرسة الأمل للصم بمركز ديرب نجم، برفقة أسرهم، لزيارة المتحف المصري الكبير، مع توفير مترجمي لغة الإشارة لتقديم شرح وافٍ لمعالم المتحف ومقتنياته، بما يضمن لهم تجربة ثقافية متكاملة، بالإضافة إلى تنظيم نزهة نيلية لإضفاء أجواء ترفيهية وتعزيز اندماجهم المجتمعي.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة مستمرة في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم وأسرهم، بما يسهم في تنمية وعيهم الحضاري، وإدماجهم في الأنشطة المجتمعية، تأكيدًا لاهتمام الدولة ببناء مجتمع أكثر شمولًا للجميع.