قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث استثنائي يجسد قوة الدولة المصرية.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية مقر القيادة الاستراتيجية
هل يجوز ربط المهر بجمال المرأة؟ .. عالم أزهري يجيب
تأجيل دعوى حبس الفنان أحمد عز لعدم سداده 570 ألف متجمد نفقة زينة
قبل مباراة مصر والأرجنتين.. قرار عاجل بخصوص مونوريل العاصمة الجديدة
عموتة يعد بالعدالة في الأهلي: لا مكان للأسماء.. والملعب وحده يحسم التشكيل
بعد تداول تحذيرات على مواقع التواصل.. مخاوف من وجود شجرة يُشتبه في سميتها بأماكن متفرقة بالإسماعيلية
الحسين عموتة: الأهلي لا يعرف سوى البطولات.. وأفضل الرد في الملعب لا أمام الكاميرات
رضا فرحات: بناء مؤسسات قادرة على إدارة المخاطر يعزز مكانة مصر الإقليمية
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء
الرئيس السيسي: بناء الدولة القوية يبدأ بالجاهزية الكاملة لمواجهة الأزمات وحماية المواطنين
سعر اليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026
عموتة يكشف كواليس مفاوضاته مع الأهلي: عبد الحفيظ أول من تواصل معي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
أسماء عبد الحفيظ

يعد المحشي من أشهر الأطباق التي تتصدر الموائد العربية، خاصة في المناسبات والعزائم، إلا أن كثيرًا من ربات البيوت يشتكين من اختلاف مذاقه من مرة إلى أخرى، رغم استخدام المكونات نفسها. ويؤكد خبراء الطهي أن السر لا يكمن فقط في نوع الأرز أو التوابل، بل في توقيت إضافة الملح في المحشي، إذ يمكن لخطأ بسيط أن يؤثر في الطعم النهائي وقوام الحشوة.

وتشير الشيف سارة الحافظ، إلى أن توقيت إضافة الملح يعد من التفاصيل التي تفرق بين المحشي المنزلي والمحشي الذي يقدم في المطاعم، لأن إضافة الملح بطريقة غير صحيحة قد تجعل الحشوة جافة أو زائدة الملوحة بعد الطهي.

لماذا يعد توقيت إضافة الملح مهمًا؟

يعمل الملح على سحب السوائل من الخضروات والأعشاب والطماطم، لذلك فإن إضافته مبكرًا جدًا إلى خلطة المحشي قد يؤدي إلى خروج كمية كبيرة من الماء، وهو ما يغير قوام الحشوة ويؤثر في توزيع النكهات.

لهذا السبب ينصح خبراء الطهي بتحضير جميع المكونات أولًا، ثم إضافة الملح في المرحلة الأخيرة قبل حشو الخضروات مباشرة.

الخطأ الذي يقع فيه كثيرون

من أكثر الأخطاء شيوعًا تجهيز خلطة المحشي قبل ساعات من الطهي وإضافة الملح إليها منذ البداية.

هذه العادة تجعل الأرز يمتص جزءًا من السوائل، بينما تفقد الطماطم والبصل والأعشاب عصارتها، وهو ما قد يؤدي إلى حشوة أقل نضارة وأكثر جفافًا.

متى تضيفين الملح؟

يوصي الطهاة بإضافة الملح في المحشي بعد الانتهاء من خلط الأرز مع الخضروات والتوابل مباشرة، وقبل بدء الحشو بدقائق قليلة، حتى يحتفظ الخليط بعصارته ونكهته الطبيعية.

كما يفضل تذوق عصير الطماطم أو المرق المستخدم في التسوية للتأكد من توازن الملوحة، لأن الأرز يمتص جزءًا منها أثناء الطهي.

لا تبالغي في كمية الملح

الإفراط في إضافة الملح من الأخطاء التي يصعب إصلاحها بعد نضج المحشي، لذلك ينصح بإضافة كمية معتدلة، مع إمكانية تعديل الطعم في المرق إذا لزم الأمر.

أخطاء أخرى تفسد طعم المحشي

إلى جانب توقيت إضافة الملح، هناك أخطاء أخرى تؤثر في نجاح المحشي، منها:

غسل الأرز أكثر من اللازم حتى يفقد جزءًا من النشا.

حشو الخضروات بإحكام شديد، ما يمنع الأرز من التمدد.

الإكثار من الماء أثناء التسوية.

استخدام أعشاب ذابلة أو غير طازجة.

الطهي على نار مرتفعة منذ البداية.

أسرار محشي بطعم المطاعم

ينصح الطهاة باستخدام خضروات طازجة، وتوازن كمية الأعشاب مع التوابل، وإضافة القليل من السمن أو الزيت لإبراز النكهة، مع طهي المحشي على نار هادئة حتى ينضج الأرز تدريجيًا ويحتفظ بقوامه.

وفي النهاية، قد يبدو توقيت إضافة الملح تفصيلًا بسيطًا، لكنه من الأسرار التي تصنع الفارق في مذاق المحشي، وتمنحه النكهة المتوازنة التي تبحث عنها كل ربة منزل.

الملح متى تضيفين الملح طعم المحشي المحشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

امين عمر

هل يدير أمين عمر مباراة جديدة في المونديال؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

شهداء الكتيبة 103 صاعقة

9 سنوات على ملحمة البرث.. ذكرى بطولات منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ185 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

بالصور

كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح

كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة
كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة
كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي

استخراج تصريح العمل أونلاين.. الرابط والأوراق المطلوبة

استخراج تصريح العمل
استخراج تصريح العمل
استخراج تصريح العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد