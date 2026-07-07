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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 أخطاء عند تخزين الطماطم تقلل عمرها وتفسد مذاقها

طماطم
طماطم
أسماء عبد الحفيظ

تعد الطماطم من أكثر المكونات استخدامًا في المطبخ، إذ تدخل في إعداد الصلصات والسلطات والعديد من الأطباق اليومية. لكن كثيرًا من الأشخاص يرتكبون أخطاء في تخزين الطماطم تؤدي إلى سرعة تلفها، وفقدان نكهتها وقيمتها الغذائية، ما يتسبب في هدر كميات كبيرة منها.

و تؤكد الشيف رباب العمدة، أن طريقة حفظ الطماطم لا تقل أهمية عن اختيارها، فالتخزين الصحيح يساعد على الاحتفاظ بطعمها الطازج لأطول فترة ممكنة.

الخطأ الأول.. وضع الطماطم في الثلاجة فور شرائها

يعتقد البعض أن الثلاجة هي المكان الأفضل دائمًا، لكن الطماطم غير الناضجة تتأثر بدرجات الحرارة المنخفضة، ما يوقف عملية نضجها ويؤثر في نكهتها.

يفضل ترك الطماطم في درجة حرارة الغرفة حتى تكتمل نضجها، ثم يمكن حفظها في الثلاجة إذا لزم الأمر.

الخطأ الثاني.. تعريضها لأشعة الشمس

ترك الطماطم في مكان تصل إليه أشعة الشمس المباشرة يسرع من فسادها ويجعلها أكثر عرضة لفقدان الماء والليونة.

الأفضل حفظها في مكان جاف، جيد التهوية، بعيدًا عن الحرارة المرتفعة.

الخطأ الثالث.. تكديس الطماطم فوق بعضها

عند تكديس الطماطم بكميات كبيرة، تتعرض الثمار السفلية للضغط، ما يؤدي إلى ظهور كدمات وتلف سريع.

لذلك ينصح بوضعها في طبقة واحدة أو في سلال تسمح بمرور الهواء.

الخطأ الرابع.. غسل الطماطم قبل التخزين

يؤدي غسل الطماطم قبل حفظها إلى زيادة الرطوبة على سطحها، مما يهيئ بيئة مناسبة لنمو العفن والبكتيريا.

يفضل غسلها قبل الاستخدام مباشرة فقط.

الخطأ الخامس.. الاحتفاظ بالطماطم التالفة مع السليمة

الطماطم 

ثمرة واحدة تالفة قد تسرع من فساد بقية الثمار بسبب الغازات التي تطلقها، لذلك يجب فحص الطماطم باستمرار والتخلص من أي ثمرة بدأت في التلف.

كيف تحافظين على الطماطم طازجة؟

كيف تحافظين على الطماطم طازجة؟  

ينصح الخبراء باختيار ثمار متماسكة وخالية من التشققات، وحفظها في مكان بارد وجاف، مع تجنب الأكياس البلاستيكية المغلقة، لأنها تحبس الرطوبة وتسرع التلف.

كما يمكن تحويل الطماطم الزائدة إلى صلصة منزلية وتجميدها للاستفادة منها لاحقًا.

لماذا يفسد مذاق الطماطم؟

يفقد الطماطم جزءًا من نكهته الطبيعية عند التعرض لدرجات حرارة منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا، كما أن سوء التهوية والرطوبة الزائدة يؤثران في قوامه وطعمه.

الطماطم تخزين الطماطم 5 أخطاء عند تخزين الطماطم

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5 أخطاء عند تخزين الطماطم تقلل عمرها وتفسد مذاقها

طماطم
طماطم
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