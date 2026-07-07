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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليلة الأرقام القياسية.. صلاح على موعد مع إنجاز جديد في المونديال

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

يخوض محمد صلاح قائد منتخب مصر مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب الأرجنتين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 في لقاء لا يمثل مجرد اختبار صعب للفراعنة أمام حامل اللقب بل يحمل أيضا فرصة ذهبية للنجم المصري لكتابة فصل جديد في مسيرته الدولية.

ويدخل صلاح المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما قاد منتخب مصر إلى التأهل للدور ثمن النهائي بتسجيله ركلة الترجيح الحاسمة أمام أستراليا في دور الـ32 مؤكدا دوره القيادي في أكثر لحظات البطولة حساسية.

هدف واحد يفصل صلاح عن معادلة حسام حسن

تتجه الأنظار إلى محمد صلاح، الذي أصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم حسام حسن، الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفا.

ويمثل لقاء الأرجنتين فرصة مثالية لقائد الفراعنة للاقتراب أكثر من اعتلاء عرش هدافي المنتخب الوطني خاصة في ظل مستواه المميز خلال الفترة الأخيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

حلم الانفراد بصدارة هدافي الفراعنة

وفي حال نجاح صلاح في معادلة الرقم التاريخي، سيصبح على أعتاب الانفراد بصدارة قائمة هدافي منتخب مصر خلال المباريات المقبلة، ليضيف إنجازا جديدا إلى مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية.

ويواصل نجم منتخب مصر كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية بعدما بات أحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص الفراعنة على مدار العقود الماضية.

طموح عربي وإفريقي في كأس العالم

ولا تتوقف طموحات محمد صلاح عند حدود منتخب مصر إذ يملك فرصة لتعزيز مكانته بين أبرز الهدافين العرب والأفارقة في تاريخ كأس العالم.

ويسعى قائد الفراعنة إلى مواصلة هز الشباك في البطولة العالمية بما يعزز سجله التهديفي ويقربه من اعتلاء صدارة قائمة الهدافين العرب في تاريخ المونديال ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أعظم لاعبي القارة السمراء.

الأرجنتين.. اختبار الكبار

يدرك صلاح أن مواجهة منتخب الأرجنتين تمثل أحد أصعب اختبارات البطولة في ظل قوة بطل العالم وامتلاكه كوكبة من النجوم يتقدمهم ليونيل ميسي.

ورغم صعوبة المهمة يعول المنتخب المصري على خبرة قائده وقدرته على حسم المباريات الكبيرة من أجل قيادة الفراعنة إلى إنجاز تاريخي ببلوغ الدور ربع النهائي لأول مرة.

ليلة قد تكتب فصلا جديدا في مسيرة صلاح

تحمل مواجهة الأرجنتين أهمية استثنائية لمحمد صلاح الذي يقف على أعتاب تحقيق أكثر من إنجاز في مباراة واحدة سواء بمعادلة الرقم التاريخي لهدافي منتخب مصر أو تعزيز أرقامه في كأس العالم أو قيادة الفراعنة إلى أكبر إنجاز في تاريخهم بالمونديال.

ومع ترقب جماهيري كبير داخل مصر وخارجها ستكون كل الأنظار موجهة نحو قائد المنتخب الذي يمتلك فرصة جديدة لإضافة صفحة مشرقة إلى مسيرته الكروية في ليلة قد تتحول إلى واحدة من أبرز محطات تاريخه الدولي.

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