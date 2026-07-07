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شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

مباراة مصر والأرجنتين
مباراة مصر والأرجنتين
رشا عوني

ملحمة كروية تاريخيّة ينتظرها الملايين اليوم في مباراة مصر والأرجنتين، بعدما استطاع المنتخب المصري الصعود للدور 16 بكأس العالم 2026 ليواجه منتخب الأرجنتين بروح قتالية عالية وآمالاً كبيرة في الفوز واستمرار الرحلة التي يكتبها منتخب مصر للمرة الأولى بهذه الاحترافية. 

موعد مباراة مصر والأرجنتين

مباراة مصر والأرجنتين تقام اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتالانتا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم، وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين 

وتتولى شبكة beIN Sports نقل المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات كأس العالم 2026

وقبل دقائق من بدء اللقاء، تُعرض مباراة مصر والأرجنتين اليوم على قنوات  1 beIN SPORTS MAX و قناة 3 beIN SPORTS MAX .

 

ويقوم بالتعليق على مباراة مصر والأرجنتين في دور ال16 من كاس العالم 2026، المُعلق المصري علي محمد علي عبر قناة 1 beIN SPORTS MAX، فيما يقوم المُذيع العماني خليل البلوشي بالتعليق على مباراة مصر والأرجنتين على قناة 3 beIN SPORTS MAX .

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على النايل سات

القناةbeIN Sports FIFA World Cup
القمرنايل سات
التردد12245
الاستقطابعمودى (V)
الترميز27500
المعامل2/3 – DVB-S2 8PSK

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على العرب سات لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين:

القناةbeIN Sports FIFA World Cup
القمرعرب سات
التردد10850
الاستقطابعمودى (V)
الترميز27500
المعامل2/3 – DVB-S2 8PSK

 

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام مصر

وجاءت ملامح تشكيل الأرجنتين أمام منتخب مصر اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.
خط الدفاع: ناهويل مولينا، ليساندرو مارتينيز، كريستيان روميرو، نيكولاس تاغليافيكو.
وسط الملعب: رودريغو دي بول، أليكسيس ماك أليستر، إنزو فيرنانديز، نيكولاس غونزاليس أو لياندرو باريديس.
الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

قائمة منتخب مصر فى كأس العالم 2026

وتضم قائمة منتخب مصر لكأس العالم كلا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

تصنيف منتخب مصر

"الفراعنة" أصحاب المركز الـ 24 عالمياً برصيد 1597.04 نقطة’ استهلوا مشوارهم بتعادل ثمين (1 - 1) أمام منتخب بلجيكا الذي أطاح بالمنتخب الأمريكي برباعية مقابل هدف فجر اليوم وبلغ الدور ربع النهائي، ثم تفوق على منتخب نيوزيلندا ( 3 - 1) ’ قبل أن يتعادل مع المنتخب الإيراني(1 - 1) أيضاً وينهي منافسات المجموعة السابعة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط ، بعدها واصل تألقه وتخطى منتخب أستراليا بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله وحجز مكانه بين أفضل ستة عشر منتخبا في العالم.

 

تصنيف منتخب الأرجنتين

على الجانب الأخر حقق المنتخب الأرجنتيني المصنف الثاني عالميا برصيد 1913.71 نقطة، حقق العلامة الكاملة حتى الآن، حيث تربع في صدارة المجموعة العاشرة بثلاثة انتصارات على الجزائر(3 - 0) والنمسا (2 - 0) والأردن (3 - 1)، ثم وضع حدا لطموح منتخب كاب فيردي أحد مفاجآت هذه النسخة وتفوق عليه (3 - 2) في دور الـ 32 بعد شوطين إضافيين.

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