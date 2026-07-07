رئيس الوزراء: الدول القوية تُقاس بقدرتها على التعامل السريع مع الأزمات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القوات المسلحة المصرية وصلت إلى مرحلة متقدمة من التطور النوعي، بما يسهم في صون مقدرات الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وأضاف مدبولي أن هذا الصرح الوطني لا يقتصر دوره على المهام العسكرية فقط، بل يمثل نموذجًا رائدًا في إعداد وتأهيل الكوادر القادرة على مواجهة مختلف التحديات.

وأوضح رئيس الوزراء أن ما يشهده العالم حاليًا من أزمات متلاحقة وكوارث طبيعية يفرض على الدول تعزيز جاهزيتها والاستعداد المسبق للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تنطلق من رؤية تقوم على عمل جميع أجهزة الدولة وفق نهج استباقي، بما يضمن الحفاظ على استقرار الوطن وسرعة الاستجابة لأي طارئ.

ولفت مدبولي إلى أن ما يتم عرضه يجسد قدرة مؤسسات الدولة على التعامل الفوري مع الأزمات، من خلال التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن قوة الدول لا تُقاس فقط بالإمكانات التي تمتلكها، وإنما بقدرتها على التعامل السريع والفعال مع الأزمات والتحديات المختلفة.