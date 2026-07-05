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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: تنفيذ تكليفات الرئيس بفتح المجال للحوار الإعلامي وعقد مؤتمر سنوي للإعلام المصري

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ما كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بشأن فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يشمل الرأي والرأي الآخر لإثراء النقاش وبناء الوعي في إطار من الاحترام والتفاهم، وكذا التنسيق بين وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية والصحفية لعقد مؤتمر سنوي تحت رعاية رئيس الجمهورية لمراجعة أوضاع الإعلام المصري.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، مع ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام وذلك في إطار استعراض آليات تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي خلال كلمته أمس في احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تحرص على تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن الإعلام من خلال الاستمرار في إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق، ولا سيما في ظل ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات، وهناك مؤتمر صحفي أسبوعي يتم عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء لتوضيح مختلف القرارات التي تتخذها الحكومة تجاه القضايا التي تشغل المواطنين، كما نحرص على تواجد الوزراء المعنيين بتلك القضايا لتوضيح أبعاد الإجراءات والخطوات التنفيذية التي تتخذها كل وزارة في سبيل تيسير الحصول على الخدمات الحكومية في جميع قطاعات الدولة، وهناك تكليفات مستمرة للوزراء والمسئولين بالتواصل المستمر مع وسائل الإعلام لشرح التوجهات والقرارات، والرد على مختلف التساؤلات.

وأشار إلى أنه يتابع مع وزير الدولة للإعلام ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم عقده من اجتماعات مع المجالس والهيئات الإعلامية والصحفية بشأن التنسيق المتبادل وتبادل الرؤى حيال آليات تطوير الإعلام المصري بمؤسساته وقنواته الحكومية والخاصة، بما يعزز من ثقافة الحوار البناء عن طريق احترام آراء الآخرين لإثراء النقاش، في إطار من الاحترام والتفاهم.

من جانبه أكد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، خلال اللقاء، أنه سيتم العمل على ترجمة تكليفات رئيس الجمهورية، إلى آليات واضحة، من خلال التنسيق مع مختلف المؤسسات الإعلامية.

كما تناول الوزير عددا من محاور العمل للوزارة خلال المرحلة الحالية والتي تشمل مجموعة من المقترحات لتوفير تمويل مستدام لـ" إعلام الخدمة العامة" بما يسهم في استدامة تقديم هذه الخدمات المهمة، على أن يكون هذا التمويل من خارج بنود الموازنة العامة للدولة.

كما استعرض الوزير عددا من التيسيرات المقترحة من المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة التي عقد عدة اجتماعات معها خلال الفترة الماضية وذلك في سبيل تيسير أداء مهامهم وتحقيق المستهدفات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك استجابة من الحكومة لعدد من هذه المطالب.

كما أشار إلى أنه يجري حاليا تقييم أداء المكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة وذلك في ضوء السعي لتطوير أدائها بما يخدم رؤية الدولة نحو تبصرة الرأي العام بمختلف القضايا مع ضرورة وأهمية أن يكون هناك تواصل من مسئولي المكاتب الإعلامية مع مختلف وسائل الإعلام .

كما تطرق الوزير إلى أنه يجري حاليا أيضا التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأن العمل على سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وهناك التزام من الحكومة بذلك.

ووجه رئيس مجلس الوزراء،في ختام اللقاء ، بأن يعرض الوزير رؤيته في مختلف الملفات الإعلامية وكذا تقييمه لأداء المكاتب الإعلامية للوزارات على مجلس الوزراء بحيث تتناول هذه الرؤية خطة محددة للتحرك إزاءها خلال الفترة المقبلة.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام

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