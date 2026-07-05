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بـ30 مليون شيكل.. إسرائيل تخطط لإقامة فنادق في الضفة الغربية
حكومة الاحتلال: خطة بـ27 مليون شيكل لتشجيع بناء الفنادق في مستوطنات الضفة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حكومة الاحتلال: خطة بـ27 مليون شيكل لتشجيع بناء الفنادق في مستوطنات الضفة

الضفة الغربية
الضفة الغربية
فرناس حفظي

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خلال اجتماعها الأسبوعي، على خطة بقيمة 27 مليون شيكل لتسريع بناء الفنادق في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية المحتلة، بزعم إزالة العقبات المتعلقة بتخطيط المشاريع الفندقية وتقديم منح لتشجيع الاستثمار السياحي في المنطقة.

وحسب البيانات التي عُرضت على الحكومة، استُثمر  115 مليون شيكل في قطاع الفنادق بالمستوطنات خلال العقد الماضي، مقارنة بنحو ملياري شيكل في باقي أنحاء إسرائيل، فيما تهدف الخطة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لأماكن الإقامة وتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية للإقامات الطويلة.


تأتي الخطة استكمالا لقرار حكومي صدر في مايو الماضي، يقضي بتخصيص 50 مليون شيكل لتطوير البنية التحتية السياحية في المستوطنات بالضفة الغربية.


وأوضحت المذكرة التفسيرية للقرار أن نقص الأراضي المخصصة لتخطيط الفنادق يُعد من أبرز العقبات أمام تطوير القطاع السياحي في المستوطنات، لذلك ستعمل وزارة السياحة الإسرائيلية على تشجيع بناء الفنادق واتخاذ إجراءات لتسهيل تسويق الأراضي المخصصة لهذا الغرض.


وتشمل الخطة تخصيص 7 ملايين شيكل من ميزانية وزارة السياحة لإزالة العقبات التخطيطية، إضافة إلى 20 مليون شيكل من ميزانية التطوير لتقديم منح لبناء وتوسعة الفنادق في المستوطنات.


وقال وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس إن الخطة تستهدف استغلال الإمكانات السياحية في يهودا والسامرة، وهو الاسم الذي تستخدمه إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أنها تشمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء قاعدة بيانات للأراضي المخصصة للفنادق، وإطلاق مسار خاص لتشجيع بناء الفنادق بهدف زيادة عدد الغرف السياحية وجذب مزيد من الزوار وتعزيز الاقتصاد المحلي.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الاستثمار السياحي إسرائيل وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس

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