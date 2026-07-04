إصابة 5 فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية

أُصيب خمسة فلسطينيين، السبت، في سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، في ظل تصاعد أعمال العنف الميداني والاقتحامات العسكرية التي تشهدها مدن وبلدات الضفة، بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني وتشديد الإجراءات الأمنية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاعتداءات تركزت في عدد من القرى والبلدات الواقعة بمحافظات نابلس ورام الله والخليل، حيث هاجم مستوطنون، بحماية من قوات الاحتلال، ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بجروح ورضوض، فيما تعرض آخرون للاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال تدخلت خلال الاعتداءات بإطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز لتفريق الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لهجمات المستوطنين، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين، جرى نقلهم إلى مراكز طبية لتلقي العلاج، بينما وُصفت إصاباتهم بالمتوسطة والطفيفة.