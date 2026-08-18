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30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

اسرة حسام حسن
اسرة حسام حسن
محمد بدران

وجهت الإعلامية سهير جودة، رسالة مؤثرة إلى أبناء الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مشيدة بما وصفته بالرقي وحسن التربية، كما تحدثت عن دور والدتهم هويدا الغرباوي في رعايتهم وتربيتهم على مدار أكثر من 30 عامًا.

وقالت سهير جودة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن يارا حسام حسن، وزينة حسام حسن، وعمر حسام حسن، وجنى حسام حسن، أربعة أبناء يلفتون الأنظار بحضورهم ورقيهم، مؤكدة أنهم يستحقون أن تحاط حياتهم بالحب والطمأنينة بعيدًا عن الحزن والقلق.

وأضافت أن أصعب ما يواجهه الإنسان في بعض الأحيان ليس ما يحدث له شخصيًا، وإنما رؤية الأشخاص الذين يحبهم يمرون بظروف مؤلمة، متمنية لأبناء حسام حسن أن يتجاوزوا أي أوقات صعبة دون أن تترك آثارًا عميقة في نفوسهم.

وأكدت الإعلامية ، أن الأبناء يستحقون الفرح والطمأنينة، وأن تظل أرواحهم بعيدة عن الانكسار وقسوة القلب، مشيرة إلى أن بعض القلوب تستحق بشكل خاص أن تعبر الأزمات بسلام.

سهير جودة تشيد بدور هويدا الغرباوي

وتطرقت سهير جودة ، إلى دور هويدا الغرباوي، والدة أبناء حسام حسن، مؤكدة أن وراء الأبناء الذين يتمتعون بالأخلاق والرقي أمًا بذلت أكثر من ثلاثة عقود من عمرها في تربيتهم ورعايتهم والاهتمام بتفاصيل حياتهم.

وقالت إن الأم لا تصنع أبناءها في يوم وليلة، وإنما تترك سنوات طويلة من عمرها في تفاصيل تربيتهم، وفي البيت الذي يحتضنهم، وفي المواقف اليومية التي تسهم في تشكيل شخصياتهم.

وأشادت بما وصفته بالأخلاق والاحترام والرقي الذي يجمع أبناء هويدا الغرباوي، مؤكدة أن ذلك يعكس بصورة كبيرة ما قدمته والدتهم من رعاية وتربية واهتمام.

«امرأة من معدن أصيل»

وأكدت سهير جودة، أن هويدا الغرباوي لا يمكن اختصارها في دورها كأم فقط، واصفة إياها بأنها «امرأة من معدن أصيل»، قادرة على التعامل مع الظروف الصعبة بهدوء وثبات، والحفاظ على رقيها دون الحاجة إلى كثرة الحديث أو شرح مواقفها.

وأضافت أن السنوات الطويلة التي قضتها هويدا في رعاية أبنائها تظهر في شخصياتهم وحضورهم، مشيرة إلى أن الأم تترك في أبنائها جزءًا من قيمها ومبادئها وشخصيتها.

واختتمت سهير جودة رسالتها بالتأكيد على أن قصة هويدا الغرباوي وأبنائها ليست مجرد حكاية أم وأبنائها، وإنما نموذج لامرأة كرست سنوات طويلة من حياتها لبناء أسرتها وتربية أبنائها.

وقالت إن يارا وحسام وزينة وعمر وجنى يستحقون تجاوز الأيام الصعبة بقلوب أكثر طمأنينة، متمنية أن تمنحهم الحياة من الفرح بقدر ما أخذت منهم.

كما وجهت رسالة تقدير إلى هويدا الغرباوي، قائلة إنها تستحق أن يُقال عنها، بعيدًا عن أي تفاصيل أخرى، إنها «امرأة أصيلة.. صنعت بيتًا، وربّت أبناءً، وعبرت سنوات طويلة، وظلت محتفظة برقيها وأصلها»، مؤكدة أن السنوات قد تغير الكثير في حياة الإنسان، لكنها لا تستطيع تغيير معدن المرأة الأصيلة.

حسام حسن هويدا الغرباوي مشاجرة الساحل دان ادم

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