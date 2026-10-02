أكد محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صدور قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رقم ٢٦٦ بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦، بشأن اعتماد وتجديد اعتماد ٩ مؤسسات تعليمية بمحافظة بورسعيد،

واضاف وكيل تعليم بورسعيد ان القرار بواقع تجديد اعتماد ٦ مؤسسات تعليمية، واعتماد ٣ مؤسسات تعليمية جديدة.

بدوي: اعتماد وتجديد اعتماد ٩ مؤسسات تعليمية فى بورسعيد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

واكد وكيل تعليم بورسعيد أن صدور القرار يعكس الجهود المبذولة داخل المؤسسات التعليمية للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، واستيفاء معايير الجودة والاعتماد، والعمل وفق منهجية واضحة للتحسين المستمر.

وأشار محمود بدوي إلى أن الحصول على الاعتماد وتجديده يمثل ثمرة لجهود متكاملة داخل المؤسسات التعليمية، ويؤكد الالتزام بتطبيق معايير الجودة وتطوير الأداء المؤسسي، مشيدًا بجهود القيادات والعاملين بهذه المؤسسات، وما قدموه من عمل جاد خلال مراحل الاستعداد والتقييم، مؤكدًا أن الاعتماد يمثل مسؤولية مستمرة للحفاظ على مستوى الأداء والارتقاء بالممارسات التعليمية والإدارية.

ووجه مدير المديرية الشكر والتقدير إلى إدارة الجودة تحت قيادة الدكتورة منال عتمان، وعضوية الأستاذة آية أبو باشا رئيس قسم الجودة، وفريق العمل المعاون، تقديرًا لجهودهم في تقديم الدعم الفني ومتابعة المؤسسات التعليمية وتأهيلها لاستيفاء معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدًا أن ما تحقق جاء نتاجًا لتكامل الجهود والعمل بروح الفريق.

وشمل قرار الهيئة تجديد اعتماد كل من روضة مدرسة بنك بورسعيد الوطني الرسمية لغات، ومدرسة بورسعيد الرسمية لغات، وروضة مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة للغات، ومدرسة الخنساء الابتدائية، وروضة مدرسة البيروموك الابتدائية، ومدرسة الدكتور طه حسين، فيما شمل الاعتماد الجديد: روضة مدرسة تنيس الابتدائية، وروضة مدرسة الدكتور طه حسين، وروضة مدرسة محمد مهران الرسمية للغات.