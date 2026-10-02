قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو بالأزهر: الإسلام حرم السخرية والتنمر.. والأمن والاستقرار من أعظم نعم الله
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الأحمدي بمدينة طنطا
مفاجأة تحت المياه.. العثور على سفينة غارقة منذ 400 عام تكشف أسرارا مثيرة
كثرة النزيف أبرز علامة.. أعراض سرطان عنق الرحم وطرق الاكتشاف المبكر
محمد صلاح يغادر إنجلترا متجهًا إلى تركيا للانضمام لتدريبات طرابزون سبور
هنا معتز تتأهل إلى نصف نهائي بطولة جولة CB للاسكواش 2026
حالة شديدة الندرة .. معهد الكبد بالمنوفية يستخرج تكوين جنيني من معدة رضيعة
إغلاق 400 مدرسة في فرنسا بسبب عنف احتجاجات الطلاب
إيران.. اشتباكات مسلحة بين عناصر من الحرس الثوري وعدد من الإرهابـ يين
قلب الدفاع.. حسام حسن يستقر على عبد المجيد وربيعة أمام جنوب أفريقيا
بعد أزمة الشهادات الخليجية المزورة.. بلاغات ضد جامعة مصر الجديدة لرفض رد المصروفات
الجيش الأمريكي يرسل صواريخ باتريوت لحماية مواقع الطاقة في السعودية وقطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إغلاق 400 مدرسة في فرنسا بسبب عنف احتجاجات الطلاب

احتجاجات طلابية في فرنسا
احتجاجات طلابية في فرنسا
خاطر عبادة

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بإغلاق أكثر من 400 مدرسة في فرنسا اليوم الجمعة بعد أن تصاعدت احتجاجات الطلاب التي بدأت بسبب مظالم متعلقة بالتعليم إلى أعمال عنف في بعض الأماكن.

واندلعت الاحتجاجات ضد نقص المعلمين وتهالك المباني المدرسية في منطقة باريس الشهر الماضي، لكنها تحولت إلى أعمال عنف متزايدة.


وقال وزير التعليم الفرنسي إدوارد جيفري في مقابلة مع قناة فرانس 2 في وقت متأخر من مساء الخميس: "هناك ما يزيد قليلاً عن 400 مدرسة ومؤسسة تعليمية أخرى أعرفها سيتم إغلاقها".


وبحسب مصادر مقربة من رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، فقد أبلغت وكالات الاستخبارات اجتماعاً طارئاً يوم الخميس بأن حركة الاحتجاج قد بدأها سياسيون من اليسار المتشدد، بمن فيهم أعضاء حزب فرنسا الأبية (LFI).

نفى النائب عن حزب الاتحاد الفرنسي للإذاعة والتلفزيون (LFI)، لويس بويارد، هذا الادعاء في تصريحات أدلى بها لمحطات البث الفرنسية.


وأصبحت المظاهرات والحصارات، التي بدأت الأسبوع الماضي، نقطة توتر سياسي في لحظة حساسة بالنسبة للحكومة، التي أعلنت الخميس عن سلسلة من تخفيضات الإنفاق التي لا تحظى بشعبية كبيرة في ميزانيتها لعام 2027.

وعقد مكتب رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو اجتماعاً طارئاً بعد ظهر اليوم لبحث الاحتجاجات التي أسفرت عن إصابة العشرات، فيما أُلقي القبض على المئات، معظمهم من المراهقين، وفقاً لما أفاد به مسؤولون.

ودعا وزير التعليم “إدوارد جيفري”، المدارس، إلى عقد الدروس “عن بُعد”؛ إذا كان المتظاهرون يغلقون مبانيها.

وقال في منشور على منصة “X”: "لن يمنع العنف طلابنا من حقهم الأساسي في التعليم".

وفي نانت، صرَّح “أوليفييه شاتو” نائب رئيس البلدية، لمحطة “فرانس إنفو” الإذاعية، بأن الحريق في مدرسة نيلسون مانديلا الثانوية أصبح تحت السيطرة، وأنه لم تكن هناك إصابات.

وأشار إلى أن المبنى تم إخلاؤه، بينما مُنع الطلاب الذين كان من المقرر وصولهم من الدخول.

فرنسا احتجاجات طلابية إغلاق مدارس فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد

أحمد فتوح

اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وإثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

محمد هاني

الأهلي يحسم بدائل الجبهة اليمنى في ظل تعثر التجديد لـ محمد هاني

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الجمعة.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

جون أوبي ميكيل

جون أوبي ميكيل يصف أرسنال بالغشاشين ويدافع عن مانشستر سيتي

زين الدين زيدان

زيدان عن واقعة نهائي 2006: لا أشعر بالندم.. وما حدث جزء من مسيرتي

محمد صلاح

يغيب عن ودية جنوب إفريقيا.. محمد صلاح يصل تركيا للإنضمام إلى طرابزون

بالصور

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد