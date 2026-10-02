إغلاق 400 مدرسة في فرنسا بسبب عنف احتجاجات الطلاب

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بإغلاق أكثر من 400 مدرسة في فرنسا اليوم الجمعة بعد أن تصاعدت احتجاجات الطلاب التي بدأت بسبب مظالم متعلقة بالتعليم إلى أعمال عنف في بعض الأماكن.

واندلعت الاحتجاجات ضد نقص المعلمين وتهالك المباني المدرسية في منطقة باريس الشهر الماضي، لكنها تحولت إلى أعمال عنف متزايدة.



وقال وزير التعليم الفرنسي إدوارد جيفري في مقابلة مع قناة فرانس 2 في وقت متأخر من مساء الخميس: "هناك ما يزيد قليلاً عن 400 مدرسة ومؤسسة تعليمية أخرى أعرفها سيتم إغلاقها".



وبحسب مصادر مقربة من رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، فقد أبلغت وكالات الاستخبارات اجتماعاً طارئاً يوم الخميس بأن حركة الاحتجاج قد بدأها سياسيون من اليسار المتشدد، بمن فيهم أعضاء حزب فرنسا الأبية (LFI).

نفى النائب عن حزب الاتحاد الفرنسي للإذاعة والتلفزيون (LFI)، لويس بويارد، هذا الادعاء في تصريحات أدلى بها لمحطات البث الفرنسية.



وأصبحت المظاهرات والحصارات، التي بدأت الأسبوع الماضي، نقطة توتر سياسي في لحظة حساسة بالنسبة للحكومة، التي أعلنت الخميس عن سلسلة من تخفيضات الإنفاق التي لا تحظى بشعبية كبيرة في ميزانيتها لعام 2027.

وعقد مكتب رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو اجتماعاً طارئاً بعد ظهر اليوم لبحث الاحتجاجات التي أسفرت عن إصابة العشرات، فيما أُلقي القبض على المئات، معظمهم من المراهقين، وفقاً لما أفاد به مسؤولون.

ودعا وزير التعليم “إدوارد جيفري”، المدارس، إلى عقد الدروس “عن بُعد”؛ إذا كان المتظاهرون يغلقون مبانيها.

وقال في منشور على منصة “X”: "لن يمنع العنف طلابنا من حقهم الأساسي في التعليم".

وفي نانت، صرَّح “أوليفييه شاتو” نائب رئيس البلدية، لمحطة “فرانس إنفو” الإذاعية، بأن الحريق في مدرسة نيلسون مانديلا الثانوية أصبح تحت السيطرة، وأنه لم تكن هناك إصابات.

وأشار إلى أن المبنى تم إخلاؤه، بينما مُنع الطلاب الذين كان من المقرر وصولهم من الدخول.