هاجم النيجيري جون أوبي ميكيل، نجم تشيلسي السابق، فريق أرسنال، متهمًا إياه بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي من خلال استغلال الركلات الركنية بطريقة وصفها بغير القانونية، في الوقت الذي دافع فيه عن لاعبي مانشستر سيتي وما حققوه داخل أرض الملعب.

وقال جون أوبي ميكيل، خلال تصريحات تلفزيونية: «أرسنال فازوا بالدوري بالغش عبر الركنيات، والطريقة التي فازوا بها كانت غير قانونية».

وأضاف نجم تشيلسي السابق: «في المقابل، سأكون آخر شخص يقلل من لاعبي مانشستر سيتي وما حققوه داخل أرضية الملعب».

وتأتي تصريحات أوبي ميكيل في ظل الجدل المستمر حول الأساليب التي تعتمد عليها الأندية في تنفيذ الركلات الركنية، خاصة مع اعتماد بعض الفرق على تحركات واحتكاكات داخل منطقة الجزاء بهدف إرباك المدافعين وحراس المرمى.

وأثارت تصريحات النجم النيجيري جدلًا واسعًا، بعدما وجه انتقادات مباشرة إلى طريقة أرسنال في الاستفادة من الركلات الركنية، بينما شدد في الوقت ذاته على تقديره لما قدمه لاعبو مانشستر سيتي من نتائج وإنجازات داخل الملعب.