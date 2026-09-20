أرسنال يخطط لضم الألماني كيفن شادي في يناير لتعويض إخفاق الصيف

يخطط نادي أرسنال الإنجليزي للتحرك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للتعاقد مع الجناح الأيسر الألماني كيفن شادي، لاعب وسط وهجوم فريق برينتفورد، وذلك لتعويض إخفاق النادي اللندني في تحقيق هدفه الصيفي الرئيسي والمتمثل في ضم لاعب من الطراز العالمي في هذا المركز.

ووفقاً لتقرير نشره موقع (كوت أوفسايد) الإنجليزي، فإن إدارة "الجانرز" حددت شادي (24 عاماً) كخيار مفضل للنادي بعد متابعة مستواه لعدة أشهر، مستغلة بدايته القوية للموسم الحالي وتسجيله ثلاثة أهداف في مبارياته الست الأولى، إلى جانب مرونته التكتيكية وإجادته اللعب كجناح أيسر ومهاجم صريح.

وتأتي هذه التحركات الشتوية المرتقبة بعد أن فشل أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة في إجراء التغيير الجذري الذي خطط له لمركز الجناح الأيسر؛ حيث نجح النادي في بيع الثنائي لياندرو تروسارد وجابرييل مارتينيلي، واقتصرت تعاقداته في هذا المركز على ضم اليوناني كريستوس تزوليس من كلوب بروج البلجيكي. وكان النادي اللندني يطمح لصفقة كبرى وسط شائعات قوية تصدره سباق التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، قبل أن يقرر الأخير البقاء في صفوف ريال مدريد الإسباني.

وتصب المؤشرات في مصلحة رغبة أرسنال؛ إذ يتطلع اللاعب الألماني (الذي يجيد اللعب بكلتا قدميه) إلى اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته بالانضمام إلى نادٍ أوروبي كبير، بالرغم من محاولات برينتفورد لبدء مفاوضات لتمديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2028، مما يعني دخوله العام الأخير من العقد بحلول الصيف المقبل.

يُذكر أن كيفن شادي كان قد انتقل إلى صفوف برينتفورد بشكل دائم في موسم 2023 /2024 قادماً من نادي فرايبورج الألماني، وذلك بعد أن قضى مع الفريق الإنجليزي فترة إعارة أولية استمرت لمدة 6 أشهر.