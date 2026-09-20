قرارات جديدة بشأن معلمي الحاسب الآلي بجميع المدارس الثانوية..ماذا أعلنت التعليم؟

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة لمديريات التربية والتعليم ، أعلنت خلالها أنه قد تقرر رسمياً عدم إسناد أي أعمال أو مهام إضافية إلى معلمي الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية سواء من المعلمين الأصليين بالمدرسة أو المنتدبين إليها ، والمكلفين بتدريس مقررات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول مادة والصف الثاني الثانوي (تخصص) ومقرر مادة البرمجة والثقافة المالية وذلك بخلاف الأعمال المنوط بهم في مجال تخصصهم.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي لمديريات التربية والتعليم : أن هذه التعليمات تأتي نظراً لالتزام معلم الحاسب الآلي بمتابعة ومراجعة جميع أعمال الطلاب المكلفين بها على (منصة كيريو اليابانية) و(منصة التعلم الرقمي للثقافة المالية) ، وهو الأمر الذي يترتب عليه أعباء تعليمية وفنية تستلزم تفرغه لآداء مهامه الأساسية على الوجه الأكمل (شرح النظري – شرح العملي – متابعة الطلاب على المنصتين ) ، بما يضمن تحقيق المستهدفات المقررة للمادة بالصف الأول والثاني الثانوي





ومن جانبها بدأت مديريات التربية والتعليم في تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم ، وذلك بالتنبيه على مديري الإدارات التعليمية بأنه يتعين على جميع الجهات والإدارات المدرسية الالتزام بعدم تكليف معلمي الحاسب الالي بأي أعمال إضافية من شأنها التأثير على قيامهم بمهامهم الاصلية أو الانتقاص من الوقت والجهد اللازمين لمتابعة اعمال الطلاب على المنصتين مع مراعاة احكام القرارات والكتب الدورية والتعليمات المنظمة ذات الصلة

جدير بالذكر أنه كانت قد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أيضا على في تعليمات رسمية لمديريات التربية والتعليم والادارات التعليمية ، على ضرورة الالتزام بتحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية للمرحلة الثانوية (نظام البكالوريا)، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونشرها على الموقع الإلكتروني لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، لضمان إتاحتها للطلاب.