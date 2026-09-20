استجابة لـ "صدى البلد".. القابضة لمياه الشرب تحل أزمة انقطاع الخدمة في مدرسة بالأقصر

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ، استجابتها للشكوى التي نشرها موقع صدى البلد لمعلم تحت عنوان : " معلم بمدرسة بالأقصر: المية مقطوعة و1700 تلميذ يعانون من العطش وتعطل الحمامات"

حيث أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ، أنه استجابة لما تم نشره على موقع صدى البلد ، تم ارسال فريق من الصيانة المختصة لمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بمحافظة الأقصر موقع الشكوى ، وتم التواصل مع مسؤلي المدرسة وتبين أنها مشكلة داخليه وتم العمل على حلها وعادت المياه للمدرسة الآن .

وكان قد نشر أحمد عبد العال بكرى أخصائي اجتماعي أول أ بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بمحافظة الأقصر استغاثة عاجلة عبر فيس بوك، قال خلالها: “تعانى بعض المدارس بالأقصر من انقطاع المياه فى ظل ما تقوم به المحافظة من إصلاحات تخص خطوط مياه الشرب، والأطفال في المدارس لا يقوون على تحمل درجات الحرارة مع العطش”

وقال : إن هناك انقطاع مياه تام في مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بمنشاة العمارى، والتي يوجد معها فى داخل السور مدرسة أخرى تعمل معها فى ذات التوقيت وهي مدرسة منشاة العمارى الابتدائية بإجمالي عدد تلاميذ المدرستين أكثر من ١٧٠٠ تلميذ وتلميذة، وكذلك بجوارنا مدرسة السليمى الابتدائي والمدرسة الإعدادية للبنات وجميعها يعمل فى الفترة الصباحية أيضاً ، مشيرا إلى أن المياه من ضروريات الحياة فهى تستخدم للشرب وكذلك داخل دورات المياه وبالتالي ففقدان المياه سيؤدى إلى نقل الأمراض.

وأضاف قائلا : نرجو من توفير مياه صالحة للشرب لتلك المدارس أو عمل الإصلاحات فى فترة المساء عقب انتهاء اليوم الدراسي ، أو أن يصدر قرار بتأجيل الدراسة بتلك المدارس لحين الانتهاء من تركيب وتصليح خطوط مياه الشرب رحمة بنا وبهؤلاء التلاميذ والأطفال الصغارمن مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية.