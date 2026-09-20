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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خريطة مصابي الأهلي في توقف الدوري.. من يلحق بالقمة أمام الزمالك؟

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

يستغل النادي الأهلي فترة توقف منافسات الدوري المصري الممتاز في إعادة ترتيب أوراق الفريق سواء على المستوى الفني أو البدني بالتزامن مع تحرك الجهاز الطبي لتجهيز عدد من اللاعبين المصابين قبل العودة إلى المباريات الرسمية وعلى رأسها مواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الجولة السادسة من المسابقة.

وتكتسب فترة التوقف الحالية أهمية خاصة داخل الأهلي في ظل وجود أكثر من لاعب داخل قائمة المصابين حيث يسعى الجهاز الطبي إلى استغلال الأسابيع المقبلة في استعادة أكبر عدد ممكن من العناصر بينما تأكد غياب عمرو الجزار ويوسف بلعمري لفترة طويلة بسبب إصابتي الرباط الصليبي.

عمرو الجزار.. بداية رحلة طويلة في ألمانيا

ويخضع عمرو الجزار مدافع الأهلي لجراحة إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي يوم الثلاثاء المقبل في مدينة ميونخ الألمانية تحت إشراف الخبير الألماني كريستيان برال.

ويتوجه أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للأهلي إلى ألمانيا برفقة اللاعب من أجل إنهاء الترتيبات الخاصة بالجراحة إلى جانب خضوع الجزار للفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة قبل العملية.

وكان اللاعب قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي ليصبح خارج حسابات الجهاز الفني لفترة طويلة على أن يتم تحديد البرنامج التأهيلي ومراحله بصورة أكثر دقة عقب الجراحة وفقًا لحالة اللاعب واستجابته للعلاج.

وبالتالي لا يدخل الجزار حسابات الأهلي الخاصة بمواجهة الزمالك في ظل بدء مرحلة التأهيل عقب إجراء العملية.

محمد الشناوي.. سباق مع الزمن للحاق بالقمة

على الجانب الآخر يمثل محمد الشناوي حالة مختلفة داخل قائمة المصابين حيث يعمل الجهاز الطبي بالأهلي على تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال فترة التوقف الحالية.

ويخضع قائد الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة وسط رغبة داخل الجهاز الطبي في إعادته إلى التدريبات بصورة تدريجية وفقًا لمعدل استجابته للبرنامج.

ويستهدف الأهلي تجهيز الشناوي لمواجهة الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل لكن مشاركته في القمة ستظل مرتبطة بمدى اكتمال جاهزيته وعدم شعوره بأي آلام خاصة أن الجهاز الطبي لن يتعجل الدفع به قبل التأكد من سلامته بصورة كاملة.

ومن ثم يدخل الشناوي فترة التوقف باعتبارها مرحلة حاسمة في سباق العودة إلى القمة.

كوكا.. مؤشرات إيجابية قبل مواجهة الزمالك

ويواصل أحمد نبيل كوكا تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وتشير المؤشرات داخل الجهاز الطبي إلى أن اللاعب يسير بصورة جيدة في برنامجه مع وجود توقعات بإمكانية جاهزيته لمواجهة الزمالك حال استمراره على نفس معدل التحسن خلال الفترة المقبلة.

ويمثل كوكا أحد العناصر التي يسعى الجهاز الفني لاستعادتها قبل استئناف المنافسات خاصة مع رغبة الجهاز الفني في امتلاك أكبر عدد ممكن من الخيارات قبل القمة.

طاهر محمد طاهر.. القمة هدف التعافي

ويواصل طاهر محمد طاهر بدوره العلاج والتأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها في المرفق خلال مباراة أبو قير للأسمدة الأخيرة.

وتأتي فترة التوقف في توقيت مناسب بالنسبة للاعب حيث يحصل على فرصة لاستكمال برنامجه بعيدًا عن ضغط المباريات المتتالية وهو ما يرفع فرص عودته قبل مواجهة الزمالك.

وتشير التوقعات داخل الجهاز الطبي إلى إمكانية جاهزية طاهر للقمة شريطة استمرار تحسن حالته وعدم ظهور أي مضاعفات خلال مراحل التأهيل.

يوسف بلعمري.. رحلة تأهيل طويلة

أما المغربي يوسف بلعمري فيواصل المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي في المغرب بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.

ويحتاج اللاعب إلى فترة طويلة قبل العودة إلى الملاعب لذلك لا يدخل ضمن حسابات الأهلي للمباريات القريبة حيث يركز الجهاز الطبي حاليًا على تنفيذ مراحل التأهيل بصورة تدريجية وفقًا للبرنامج الموضوع له.

وبذلك ينضم بلعمري إلى عمرو الجزار ضمن قائمة الغائبين لفترة طويلة في الوقت الذي يتحرك فيه الأهلي لتجهيز بقية المصابين للعودة في أقرب وقت ممكن.

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